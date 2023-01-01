史無前例跨2次！高雄今晚再開跨年演唱會　大港花火狂放223秒

▲高雄今晚再開跨年演唱會，大港花火狂放223秒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2023高雄跨年史無前例跨年跨兩次，跨滿24小時，昨日首先登場的亞灣未來式演唱會，在現場31萬觀眾的參與下圓滿落幕。高雄市長陳其邁也邀請現場觀眾一同於元旦，接續至海風廣場參加即將於今（1）晚8點登場的「2023高雄跨年 高流幸福式演唱會」和觀賞223秒全台最美煙火「大港花火」，在2023第一天繼續感受到高雄的精彩。

不少民眾為近距離一睹偶像風采和全台最美煙火「大港花火」，一早就到高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）排隊，只為取得最佳觀賞位置，跟親朋好友在幸福的氛圍中渡過2023的First Day。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄今晚再開跨年演唱會，民眾一早排隊。（圖／記者賴文萱翻攝）

前幾日大港花火試打震撼人心，正式登場時更將有12吋巨型高空煙火登場，煙火綻放時同步搭配當紅日劇《初戀》的主題曲〈First Love〉，及浪漫的藍色燈光秀，這場以「幸福」為名的大港花火將足足綻放223秒，象徵2023的分分秒秒都幸福。

▲高雄今晚再開跨年演唱會，夢幻卡司陣容。（圖／記者賴文萱翻攝）

今晚夢幻卡司陣容，包括迷幻歌王林宥嘉、90s首席怪潮玉女蘇慧倫、首位登上日本知名串流頻道THE FIRST TAKE的台灣歌手韋禮安，第33屆金曲獎最佳作詞人得主熊仔、國民姑丈羅時豐、新世代靈魂歌手9m88、破億神曲製造機蕭秉治、空靈系歌手白安、入圍金曲最佳樂團獎的TRASH，以及高雄在地歌手林宗興，陣容堅強，精彩可期。

▲▼高雄今晚再開跨年演唱會，大港花火狂放223秒。（圖／記者賴文萱翻攝）

為了服務更多想參與「高流幸福式」跨年演唱會的民眾，高流這次和Line合作，除了高雄市長陳其邁、副市長史哲、高雄市政府、高雄市文化局及高流Facebook將進行直播，更可以在LINE Today、LINE TV以及全聯的LINE 頻道觀賞這台灣首創的雙日跨年活動。