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基隆年終演唱會開放索票！各區公所嚴陣以待　民眾排隊守秩序

▲基隆年終演唱會開放索票 各區公所嚴陣以待。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會開放索票。基隆市長謝國樑（中）、民政處長張淵祥、信義區長吳曉慧（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆年終演唱會邀請安心亞、玖壹壹、陳芳語、戴愛玲等眾多藝人演出，民眾索票意願踴躍，基隆市各行政區公所於今（7日）上午11點發放「年終演場會門票」，每個行政區發放680張，每人限索4張，各區區長嚴正以待規劃明顯動線與椅子，民眾一早前來區公所排隊，上午9點50分信義區公所已達到170人，市長謝國樑特別前往區公所視察，感謝區公所同仁提供熱飲，維護現場秩序。

等待民眾井然有序，在座位上滑手機與旁人聊天，看見市長前來紛紛拿起手機爭相合影。謝國樑表示，謝謝民眾如此踴躍來索票，辛苦大家，也謝謝各區公所準備熱飲，讓現場人員能保暖，排隊隊伍相當守秩序，相信在場民眾的等待，是值得的。

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▲基隆年終演唱會開放索票 各區公所嚴陣以待。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲老中幼不同年齡層，均按信義區公所排列動線，靜候上午11時入內索票。

謝國樑重申，市府不會保留公關票，所有在市立體育場可觀賞位置的門票，盡量留給市民朋友索取；另外採公益捐贈形式的門票，目前規劃500張搖滾區位置，每張1200元，將從11日起，在市府一樓窗口開放捐款索取。

謝國樑提到，這次年終演唱會主場在體育場，與往年不同不用再擔心颳風下雨，如果天氣好民眾到國門廣場第二現場，也能同步到現場感受氣氛。另外，本次活動的經費，市府完全是以原來已編列的預算科目，來支應本次活動，只是提前日期且轉換場地至室內，讓演出品質大幅提升。

▲基隆年終演唱會開放索票 各區公所嚴陣以待。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民眾排隊索票同時，也排著與謝市長進行合照。

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