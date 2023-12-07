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社會 社會焦點 保障人權

黑幫鬥毆助陣男被刺死　北檢先發被害補償金56萬...再向角頭追討

▲基隆林姓藥頭到中山區串燒店慶生，確遭對頭伏擊，他奪刀反刺對方造成黃男死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲基隆角頭林愷葳在台北市聚餐時遭圍堵，混亂衝持摺疊刀刺死對方助陣小弟。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

基隆地區2幫角頭今年初在KTV發生衝突，其中1方得知對手陣營在台北市1間燒烤火鍋店用餐，大批人馬殺到店外，雙方爆發衝突，遭圍堵的男子林愷葳躲回店內拿出折疊刀護身，一陣揮砍後，刺中黃男左胸，黃男心肺都遭刺穿破裂慘死。台北地檢署4日依傷害致死罪將林愷葳提起公訴，將成為台北地院第5件國民法官案。事後黃男父母向台北地檢署申請被害補償金，北檢審議後決議，父母各可獲賠24萬1348元、黃母32萬702元，總額56萬2050元。

北市警中山分局調查，林愷葳是基隆市的角頭，因和新北市金山區的黑幫成員，在基隆市凱悅KTV發生衝突，雙方在場大打出手，1月8日凌晨，林男與其他4名友人偕女友到台北市長安東路「夜問」燒肉串串火鍋店慶生，因林男女友在臉書打卡，結果行蹤被對方掌握。

金山黑幫成員得知後，率多名黑衣人帶著棍棒等武器趕到，正在店外抽菸的林愷葳見狀，退回店內，因同行友人退開，導致林愷葳獨自面對對方人馬圍堵痛毆，林男取出隨身攜帶的折疊刀，四處揮砍自保，不幸刺中前來助陣的金山黑幫成員黃男胸口，黃男身受重傷，自行走出店外，坐上車子，由友人開車前往醫院急救，但因左側大量血胸、心包囊積血和兩肺扁塌等傷勢過重，大量出血死亡。

警方啟動快打部隊到場處理這場械鬥案，逮捕動刀殺人的林愷葳，林還一度謊稱只是路過，臉上傷勢是自己跌倒造成，但警方在他車內起出刀械4把、疑似一粒眠毒品1包，將他依殺人罪移送，但檢察官認為，林男主要衝突對象是其他人，和死者幾乎不認識，沒有至死者斃命的主觀犯意，因此依傷害致死罪提起公訴。

本案發生隔日，台北市政府警察局中山分局犯罪被害保護官通報犯保協會台北分會提供黃男家屬相關協助。為保障犯罪被害人家屬訴訟及補償上之權利，台北分會依據尚未修改的《犯罪被害人保護法》，協助家屬向台北地方檢察署申請犯罪被害補償金，並陪同進行審議程序。經北檢審議後，決議補償黃父、黃母各24萬1348元、32萬702元，合計56萬2050元。

另外，為保障家屬刑事訴訟及民事請求損害賠償權利，台北分會安排律師提供刑事第一審訴訟參與代理，以及刑事附帶民事起訴之協助，向林男追討該筆56萬多元補償金。

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