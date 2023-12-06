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新北耶誕城巨星演唱會周末登場　搭大眾運輸省時又方便

▲新北耶誕城巨星演唱會周末登場。（圖／新北市交通局提供）

▲新北耶誕城巨星演唱會周末登場，搭大眾運輸省時又方便。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023新北歡樂耶誕城」巨星演唱會即將於9、10日登場，想要最快、最方便到場一睹偶像風采，就是可使用基北北桃1200都會通定期票搭乘捷運環狀線、板南線或高鐵、台鐵，或選擇車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車等大眾運輸到市民廣場會場，讓你不錯過精彩表演！

交通局交通安全科科長林碧芬表示，巨星耶誕演唱會在市民廣場舉行，鄰近板橋車站，建議新莊、中永和及新店地區民眾可搭乘捷運環狀線至板橋站；土城及北市地區民眾可搭捷運板南線至板橋站；三重、蘆洲地區民眾可搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站。

▲新北耶誕城巨星演唱會周末登場。（圖／新北市交通局提供）

另外，汐止、樹林、鶯歌地區民眾可搭乘火車至板橋車站；外縣市民眾則除了搭乘台鐵、高鐵到板橋車站，還可選擇搭乘國道客運至板橋轉運站，出站步行即可輕鬆抵達市民廣場，來欣賞巨星偶像們的精彩演出。

林碧芬表示，新北歡樂耶誕城開城迄今己超過200萬人次造訪，為鼓勵民眾使用大眾運輸及快速紓解大量人潮，除了捷運將加開班次疏運人潮外，交通局亦協調所有行經市民廣場、板橋車站站前廣場及萬坪公園等50條路線公車，在車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」，民眾搭車前可利用手機查詢大臺北公車官網。

交通局指出，活動會場周邊停車場停車位有限並實施滿場管制，嚴禁車輛臨停占用道路等候進場，警察局將加強取締拖吊，再次籲請大家搭乘大眾運輸前往會場，安全省時又方便。

▲新北耶誕城巨星演唱會周末登場。（圖／新北市交通局提供）

▲搭捷運省時又方便。

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