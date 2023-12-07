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社會 社會焦點 保障人權

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局日前接獲報案，1名民眾跑到轄區內1間教會毀損物品，而且先前還拿辣椒水朝2名路人噴灑，警方事後到場將男子帶回，等男子酒醒後發現，男子原本在中山區喝酒，酒後搭小黃離開，但因泥醉不堪，不但狂盧運將還說不出要去哪裡，被運將趕下車，結果陸續出現脫序行為。

警方調查，29歲的陳姓男子，在5日凌晨從中山區喝完酒後搭小黃離開，沿途因為爛醉無法說出目的地，且不斷盧小黃運將，最後被小黃運將在中正區和平西路、寧波西街口趕下車，但是陳下車之後，竟拿辣椒水朝兩名無辜路人噴灑，攻擊完後又跑進附近一處教堂。

▲▼29歲男子在北市中山區喝醉了，結果報不出地址又盧小黃運將，最後趕下車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲29歲男子在北市中山區喝醉了，結果報不出地址又盧小黃運將，最後趕下車。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子進入教堂之後，雖然沒有攻擊現場教堂工作人員，但是卻也在現場搞破壞，毀損了教堂內的設施、物品，最後教堂工作人員通知警方到場，才將陳姓男子制伏，並帶回派出所等待酒醒，教堂人員對於被毀損商品不願提告。

警方等到陳姓男子酒醒後調閱監視器，發現陳姓男子持辣椒水攻擊2名路人，係違反社會秩序維護法第63條第1項第4款，事後也依相關規定裁處，並且移請台北地方法院簡易庭裁處。

▲▼29歲男子在北市中山區喝醉了，結果報不出地址又盧小黃運將，最後趕下車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子被小黃運將趕下車，先持辣椒水噴2路人，最後闖進教堂砸毀財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據社會秩序維護法第63條第1項第4款，「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，也呼籲，民眾應理性適量飲酒，避免酒後衍生相關脫序行為，小黃運將也不要隨意丟包客人，可以載往派出所尋求協助。

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