「天母豪宅」2富商聯手性侵還狡辯　紅外線全錄下重判又重賠

▲2名富商聯手性侵女子，女子獲償200萬元確定。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

知名郭姓骨董商，與好友、證券公司前葉姓董事，2016年間參加完拍賣會後共同帶1名女子舉行慶功宴，2人聯手將女子灌醉後，帶回郭男位在天母的豪宅內，輪流性侵女子。事發後2人辯稱是情投意合的3P，但豪宅中的紅外線監視器卻錄下2人犯行。2人分別遭重判10年定讞，女子求償，高院也判決2人連帶賠償200萬確定。

郭姓骨董商開設文藝店超過30年，專門經營青銅器、金銀器、玉器、文房雜項、宗教文物，除了在台北市士林區有店面以外，高雄也設有分店。至於葉姓證券商的公司，在他的帶領下也曾經拿下期貨信託事業及期貨信託基金鑽石獎，業界中頗負盛名。由於葉姓證券商喜愛骨董，因此與郭男熟識。

檢方起訴指出，被害人小瑩（化名）因工作關係而認識葉男，2人短暫發生婚外情，但小瑩發現葉男已婚，立即分手。葉男、郭男2016年底一同到台北市松山文創園區參加拍賣會，結束後2男1女相約聚餐，之後又轉往Pub續攤，小瑩在2人聯手灌酒下，不勝酒力，被載至郭男天母住處。

小瑩意識不清下遭2人聯手性侵，意識模糊中的小瑩還看到2人完事後拿起酒杯互相乾杯，擊掌慶賀，臉上露出詭異笑容。第二天一早，小瑩清醒後直說「我要回家」、「帶我回家」等話語，但2人竟二度聯手性侵得逞。小瑩提告，檢方對2人提起公訴。

法院審理時，2人承認有發生關係，但辯稱是情投意合下發生的3P，沒有違反意願。但豪宅中的紅外線感應自動監視器，在沒有開燈的狀況下，仍自動錄下3人的動作，因此法院認定2人確實違反小瑩意願而性侵，一二審均重判有期徒刑10年，案經最高法院駁回上訴定讞，2人目前已經在監服刑。

小瑩另外提出民事訴訟求償500萬元，一審判決2人須連帶賠償200萬元。案經上訴，高等法院5日駁回上訴，2人仍須連帶賠償200萬元，全案確定。