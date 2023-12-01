分手車被砸怒傳訊「打爆你的頭」！女反被前男友KO暴打　下場曝光

▲女子被男友暴打還被提告恐嚇。（圖／示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1對情侶相約談判分手，卻引爆肢體衝突，蕭男持球棒朝施姓女友轎車狂擊到凹陷變形，女子也先後傳簡訊給對方「我馬上處理你」、「我一定打爆你的頭」，不料卻反被男友打到爆頭、鼻子也骨折，雙方怒告對方。由於施女在地院審理前撤回對男友提告，因此蕭男公訴不受理；但施女最後仍被地院依恐嚇危害安全罪處罰金8000元，緩刑2年。

依據判決書指出，施女、蕭男為前男女朋友，2人於今年4月間談判分手，雙方鬧不愉快，施女先於7日，以簡訊、通訊軟體LINE先後傳送給蕭男「晚上一定會抓你出來」、「你真的不要走我馬上處理你」，致使蕭能昌心生畏懼。

蕭男在收到女友簡訊後，於11日清晨2點多，持棒球棍毀損女友自用小客，造成引擎蓋凹損、擋風玻璃、車門玻璃破損、車門框變形。女友得知後氣得再度傳簡訊給男友，「以後讓我遇到你，我一定打爆你的頭」、「是你這個蕭小人整天激別人，看了就倒胃口」等語，危害蕭男生命安全。

4月21日深夜，2人又發生肢體衝突，男子將女友打到腦震盪、鼻子骨折臉部有多處挫傷，眼睛也差點瞎掉，事後2人互告，最後施女在地院辯論終結前撤回對男友提告傷害及毀損罪。

法官調查，施女曾因施用毒品案件判決確定，於2014年10月16日縮短刑期假釋出監 5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑宣告，且已與蕭男和解，以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，處罰金8000元，可改易服勞役。全案可上訴。