關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

記者黃宥寧／台北報導

錐心之痛的決定！今年6月10日北市北投區「關渡鹹粥」越配潘姓闆娘，遭熟客周俊男近距離槍殺身亡，周被依殺人、槍砲罪收押起訴。今（7日）士林地院開庭，周嫌與林夫皆透過律師具狀聲請「不行國民參與審判」，林夫忍悲傷說：「我想一整夜，刑度與孩子被新聞報導影響，我認為保護孩子比較重要」，這樣的祈求也令人感到不捨。

在押的51歲周嫌均認罪，請求法院從輕量刑，受命法官整理爭點為「量刑」。周嫌的律師於上月23日具狀希望不要行國民法官程序，公訴檢察官認，被告大庭廣眾開槍，對社會安全有重大影響，不能說與公眾福祉無關，至於被告認會因媒體曾報導致選任國民法官無法公平行使職權，不至於發生，因法院審理期間會依規定指示相關法律規定，並不會有新聞論斷情況。

▲周俊男對於持槍殺人坦承犯行。（圖／記者黃宥寧攝）

法官也問告訴方意見，委任律師說，刑度會涉及死者與周男生前互動細節，但被害人已往生，若行國民法官，媒體恐僅會報導周嫌說法，對家屬也會造成二度傷害，故希望不要行國民法官參與審判程序。

林夫則拿起麥克風緩慢對法官說：「我昨晚想一整夜，刑度跟媒體報導後恐造成孩子二度傷害，我認為保護小孩比較重要」，從林夫所說的字句，讓人不難感受到他應該是在同為人夫、人父身份下，萬般掙扎才做的決心。

庭末受命法官諭知，本案經合議庭評議後再行裁定。