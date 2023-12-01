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社會 社會焦點 保障人權

時尚F4男神藝術空間被盜圖　女設計師重製掛展間...IKEA也要賠

▲林姓女子在宜家家居（IKEA）擔任設計師，未經丁丁文化藝術公司同意，直接重製「Break the Barrier」圖樣，並懸掛在宜家傢俱公開展示間。（圖／翻攝自丁丁藝廊官網）

▲林姓女子在宜家家居（IKEA）擔任設計師，未經丁丁文化藝術公司同意，直接重製「Break the Barrier」圖樣，並懸掛在宜家傢俱公開展示間。（圖／翻攝自丁丁藝廊官網）

記者黃宥寧／台北報導

全球家具連鎖龍頭IKEA（宜家家居）桃園分公司林姓女設計師，遭「台灣壁紙大王」丁三光（也是藝人丁春誠父親）創立的丁丁藝術提告，指控她重製發表「BREAK THE BARRIER」圖樣，還把「新作品」懸掛在宜家傢俱公開展示間。士林地院審結，依違反著作權判處拘役30日，可易科罰金，IEKA須賠10萬元。

丁丁藝術空間是成億壁紙董事長丁三光創立，其子更是名列時尚F4的知名藝人丁春誠，該藝文空間坐落在豪宅聚集、環境優美天母地區，2021年7月間，丁丁藝術空間以塗鴉藝術為主策劃「BREAK THE BARRIER」，背後策劃人是藝人丁春誠。

然而，擔任宜家桃園分公司林姓設計師，在網路上見到丁丁藝術公司發表的「BREAK THE BARRIER」圖樣後，卻在未經同意授權，就從網路下載並擅自重製，改作成類似圖樣後，於同年7月23日懸掛在宜家公司家具公開展示間，以此侵害丁丁藝術公司著作權。藝術公司許姓負責人（丁三光太太）得知後，報警提告控告IKEA和林女違反著作權法。

偵查時，林女坦承侵權，檢方根據丁丁藝術公司提出的著作財產權圖樣、出資委聘設計師契約書、該圖樣展覽的媒體報導等，依擅自重製侵害他人著作財產權、擅自公開展示侵害他人著作罪嫌，將林女及IKEA起訴。

法院審理時，林女惟矢口否認，宜家公司代理人到庭稱，丁丁藝術公司所指犯罪事實發生時，該公司根本沒有案關所述的著作權及其他任何權利，本案屬子虛烏有的指控，請法院秉公處理，還本公司清白等語。

丁丁藝術公司代理人則表示，「我們覺得很遺憾，以宜家公司這樣的國際企業，居然會以這樣的辯解，漠視法律」，而讓智慧財產權變的這麼不受保護，請法院能審酌被告的犯後態度。

法院經查，主要「BREAK THE BARRIER」字形、字體均與丁丁藝術公司圖樣相同，審酌林女受僱於宜家公司，擔任該公司設計師，應謹慎處理相關圖片使用，卻未經丁丁藝術公司授權，擅自重製該公司享有著作財產權，另宜家對林女行為，也有督導不周之責，雙方因和解金差距，無法達成和解，依違反著作財產權罪判林女判拘役30日、可易科罰金3萬元，至於IKEA須科罰10萬元。

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