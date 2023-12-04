清潔隊員2打1遭反殺雙亡！　他獨活療傷18天被依殺人罪收押

記者黃宥寧／台北報導

北市環保局清潔隊建成分隊高男與王男因糾紛，上月16日高男撂廖男、李男相約蘭州街談判，豈料，王、廖、高3人卻持刀互刺，廖、高身亡，王男也因傷重住進加護病房，經治療傷勢穩定出院。今（4日）警方隨即將王男拘提移送士林地檢署，複訊後檢方依殺人重罪聲押，法院晚間開庭後裁准收押。

57歲的高姓男子與58歲的王姓男子原本為北市環保局清潔隊「以工代賑」的僱員，高男認為常常被王男欺負，2年同事下來積怨已久，上月16日凌晨3時許告知女友要出門走走，反找來57歲的廖男、53歲的李男等2人前往找王男理論。

高姓男子一到場與王姓男子發生口角衝突，高、廖拿著刀棍與王男扭打，李男則被監視器拍下在旁邊持棍棒伺機而動，最後高、廖以及王前後背部有多處刀傷，均倒在地上，附近民眾聽見打鬥聲出門查看，也立刻通知警方到場。

▲4男相約北市大同區蘭州街談判，卻釀2死慘劇。（資料圖／記者黃彥傑攝）

警方到場時只見到倒地的廖、高以及王等3名男子，但李男已不在現場，警消先將3人送醫救治，廖、高2人因傷重不治身亡，王男因血胸休克，經過搶救後於加護病房觀察。

警方事後發現李男也在現場，將李帶回派出所偵訊，釐清案情，但李表示並不認識王男，是由高男邀約前往助陣。李更指出，與高是從小到大的好朋友，當天接到高的電話要去討公道，所以才會一起出門，看到3人發生扭打鬥毆，就立刻快閃離開現場。

警方同時也找到高男的女友，女友說，高與王都在大同清潔隊建成分隊工作，同事2年間，高長期不滿遭王霸凌，前2天又被王數落，16日凌晨表示要出門走走，沒想到卻是找人助陣討公道，卻遭反殺釀2死。

王男經住院治療18天，12月4日上午出院隨遭警方拘提移送士林地檢署，但他辯稱「是正當防衛」，複訊後被依殺人重罪，有逃亡、勾串之虞聲押，法院晚間8時許召開羈押庭，認為他所犯為本刑最輕10年以上有期徒刑重罪，有相當理由逃亡之虞，裁定收押但不禁見。