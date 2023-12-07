啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕《與惡》編劇現身！低調旁聽：就是多認識

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

新北市新店區1月間發生弒父慘案！一名鍾姓男子1月間在家用啞鈴砸死7旬父親，被依涉犯殺害直系血親尊親屬罪起訴。針對這起案件，台北地方法院7日上午開庭。剛拿下金馬影帝的吳慷仁與《我們與惡的距離》金鐘編劇呂蒔媛也現身法庭旁聽，引發關注。

▲吳慷仁現身台北地方法院，旁聽啞鈴弒父案開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

面對媒體詢問，是否為新戲找靈感才來旁聽，吳慷仁僅揮揮手表示，「不能多說什麼，不好意思，就是多認識，謝謝」。據了解，吳慷仁依規定上網登記，8日還會前來台北地院旁聽。

而這起啞鈴弒父案發生於1月18日晚間7時許，78歲鍾父叫41歲鍾男出門買個東西，鍾男拒絕，叫鍾父自己去，父子倆因此發生爭執，鍾男憤而持啞鈴爆打父親後腦，接著打電話給在外工作的69歲母親，稱「爸爸跌倒了」，鍾母回家看到老伴滿臉鮮血倒地，已無呼吸心跳，第一時間打給葬儀社，最後在葬儀社人員的勸說下，才報警處理。

據了解，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全由69歲的鍾母一肩扛起。而鍾男到案後，對自己的所作所為無法流暢答覆，只是不斷地重複，「父親是撒旦」，精神狀況極差，經鑑定後有嚴重幻聽症狀。

這起案件為台北地方法院第二件國民法官參審案件，鍾母聲請不採行國民法官參審，合議庭開庭調查時，鍾男也哭求別讓路人參審，要求「讓專業的人來」，合議庭駁回鍾母聲請，本案仍維持國民法官參審，不得抗告。