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大陸 大陸焦點 特派現場

陸航母福建艦海試前　江南造船釋「核動力貨輪」設計方案

▲江南造船公布的24000TEU級核動力集裝箱（貨櫃箱）船船型設計方案。（圖／翻攝網易新聞）

▲江南造船公布的24000TEU級核動力集裝箱（貨櫃箱）船船型設計方案。（圖／翻攝網易新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸第三艘航母「福建艦」海試在即之際，中國船舶集團旗下江南造船近日公布全球首型、規模最大的24000TEU級核動力集裝箱（貨櫃箱，下同）船的船型設計方案，引起外界關注。據了解，這項核動力大型貨輪的設計被外界認為是大陸在研發包括航母在內的大型船舶等核動力技術應用方面已臻成熟。

▲大陸中船集團承建的24000TEU常規動力貨輪。（圖／CFP）

▲大陸中船集團承建的24000TEU常規動力貨輪。（圖／CFP）

《網易新聞》報導，在核動力船舶出現後，核動力商船曾是全球造船業的一個重點探索方向，但在俄羅斯現在運營的一些大型核動力破冰船之外，全球只有4艘真正投入使用的核動力商船。由於運營成本等原因，這4艘船中，只有本身帶有破冰能力的「塞夫莫爾普特」號在2016年重啓後，被俄羅斯用於北冰洋（北極海）航行，其他三艘船都已退役。

江南造船公布的「核動力集裝箱船」，也就就是由核反應堆驅動的大型貨輪，而「TEU」是國際通用單位「20英尺標準貨櫃」的英文縮寫，「24000TEU級」代表著這艘貨輪可以裝載2.4萬個「20英尺標準貨櫃」。

目前全球擁有的24000TEU貨輪都皆為「常規動力」，因此，江南造船才會以全球首艘核動力稱之，當然，也讓外界對於大陸核動力航母的研製產生聯想。不過，推動貨輪的小型核反應堆和航母所需的不盡相同。

相較於核動力航母使用的壓水式反應堆，貨輪使用的熔鹽反應堆雖具備更高的安全性及燃料利用效能，但燃料更換也相對繁瑣，成本也比較高，較適合作為核電站使用，並不適合安裝在需要長期出海應對戰事的航母上。

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