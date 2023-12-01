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距「海試」更近了　陸證實航母「福建艦」正進行繫泊試驗

▲大陸003航母福建艦進行電磁彈射「無載荷」測試。（圖／翻攝微博）

▲「福建艦」被拍到在進行「靜載」（dead load）測試。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部發言人吳謙11月30日透露，解放軍第三艘航空母艦「福建艦」正在進行繫泊試驗，後續將按計畫穩步推進建設項目。

福建艦於2022年6月17日下水，是大陸設計建造的第一艘彈射型航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻擋裝置，滿載排水量8萬多噸。

社群媒體近日曾流傳一段影片，可以看見俗稱「小紅車」的測試飛行器從福建艦航空母艦的彈射器位置發射，隨後落入福建艦前方的水域中。美國《海軍新聞》的報導提到，先前一艘用於移動船體部件的大型駁船也從福建艦前方的繫泊位置移走，為相關測試讓路。

報導指出，福建艦進行的測試稱為「靜載」（dead load）測試，所有配備彈射器的航空母艦在完成建造或大修時都會進行這類測試，以驗證彈射器的效能。

▲大陸003航母福建艦進行電磁彈射「無載荷」測試。（圖／翻攝微博）

大陸軍事專家宋忠平在接受《環球時報》訪問時說，繫泊試驗就是在艦艇所有系統安裝完畢後進行的一系列試驗，包括動力、通訊系統等，「但有一點需要注意的是，在動力系統進行試驗時不是全載荷試驗，只能進行部分載荷試驗；而且在繫泊試驗期間，電力系統更多是靠岸上供電，而不是靠航母自身動力供電。」

宋忠平提到，當然，航空母艦自身動力也會進行試驗來確保功能性的完整，但很大可能不是滿負荷地工作。

宋忠平指出，電磁彈射系統的「靜載」試驗是繫泊試驗中最重要的組成部分，需要對最關鍵的電磁彈射器進行相關性能測試，「因為此項試驗是在航空母艦靜止狀態下進行、測試使用的是沒有動力的『小紅車』而不是艦載機，所以稱之為『靜載』試驗。不過在這部分測試中，航空母艦船體發生了部分位移。」

宋忠平還說，依照工作流程，繫泊試驗結束後進行海試，符合技術要求與規範，「一方面，所有工作的開展都是按部就班實施，確保每個環節的推進都合理有序，同時也在科學安排的前提下盡快縮短工期。」

從流傳的圖片中可以看見，福建艦旁邊還有一艘保母船，代表著隨船測試的技術人員也已經到位，海試可能不久後就會展開。

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