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用不到還硬買！4星座「年末大破財」　錢準備噴光

▲▼購物,買東西,百貨公司,逛街（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲年末週年慶，4星座購物前請深思熟慮、以防失心瘋亂買。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

年末迎來大大小小週年慶，塔羅牌老師艾菲爾示警，星象指引有「4星座」可能買到大破財，失心瘋控制不了，在優惠中失去理智，影響財務穩定。衝動購物下買了一堆用不到、不適合的物品，他建議應謹慎面對各種促銷和打折活動，避免不必要花費，才不會讓錢包被掏空。

「4星座」年末亂花錢，小心買到荷包空空：

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第4名：金牛座

在冬至和木星合月影響下，你可能會感受到一股「想要盡情享受生活」的慾望，尤其在美食和旅遊方面，或許會產生購入高級食材、餐券或旅遊行程的念頭，以犒賞自己。但千萬別忽略自己的健康和安全，有時這樣的購物行為恐使你購買一些不合理或不安全的物品，下手前深思熟慮，以確保符合你的需求和安全考量。

第3名：巨蟹座

在滿月影響下，一股「想要關心照顧他人情感」的衝動因而湧現，特別是在家庭和親友間。你會考慮買禮物、美食或居家用品，表達對他們的關心和愛。然而，小心不要因為太大方和感性而購買可能超出你能力或對方期望的物品。下單前先好好溝通，確定你真的了解對方喜好和需求，看是否有更簡單溫馨的選擇。

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲衝動購物下恐讓荷包空空。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：雙子座

在流星雨的影響下，你可能會感受到一股「渴望嘗試新鮮事物」的心情，特別是在娛樂和學習方面，你會想買些書、遊戲或課程，以滿足自己的好奇心和求知慾。但別因衝動而買些不夠適合或不符合你真正興趣的東西，務必謹慎考量、好好規劃，確保你有足夠時間和精力去享受這些新奇事物，或有其他更符合你興趣的選擇可挑選。

第1名：摩羯座

在新月的影響下，你有一股「想要改變自己」的衝動，尤其是在外表和形象上，你開始添購新衣服、配件或美容產品，以提升自信和吸引力。但別忽略自身預算和實際需要，避免購買一些不適合或非必要的商品，深思熟慮以確保這些物品對你而言真的是必需品，或看看有沒有更划算的選擇。

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