　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「大雪」7生肖迎來強運！屬猴把握翻紅時機、第一名財富快速累積

文／命理老師 邱彥龍

本周四（12／7）節氣進入大雪，大家也期盼見到高山初雪，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有7個生肖這段期間也將迎來生命中的瑞雪，屬豬者越開心越容易心想事成、屬狗的人記得善用三寸不爛之舌，可為自己帶來財運、屬猴者這段期間將名聲大噪，火火紅紅、屬牛者有行動力就有好榮光、屬兔、屬羊者正偏財運旺、屬馬的人這段期間會有貴人相助。

▲大雪 。（圖／bing AI圖）

▲大雪節氣。（示意圖／取自bing AI繪圖）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（12／7 ~ 12／22）運勢最強7生肖，分別是：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top7 馬

屬馬的朋友這段期間第六感極強，不論是偏財運、海外運與網路財運都很強，若能多出門走動可得大貴人相助，但要注意交通意外，另外，人際溝通也要多注意，謹記「話要能夠說給人家開心」，就能事事如意。

Top6：羊

屬羊的朋友這段期間正、偏財運皆強，容易突然出名爆紅，對你來說，這是好事還是壞事就端看你如何看待，建議多自我努力，可往外地、海外、網路或宗教方向發展，可得合夥人、客戶或另一半的幫助，另外，這段期間也容易得到上司的關照，有升官的機會，一切唯心論，心靈感覺很重要，好事壞事皆能自知。

Top5：兔

屬兔的朋友這段期間正、偏財運皆旺，容易心想事成，往海外、遠地或網路方面發展，能有不錯的成績，只要行動力十足，將可財源廣進。

Top4：牛

屬牛的朋友這段期間正、偏財運皆旺，有無形的磁場庇佑，顯得霸氣十足，只要行動力夠，可以擁有好的成果與成就，讓自己在家族或家庭裡榮光，另外提醒，這段期間在事業上要隨時處理多變的事物，慎防騙財。

Top3：猴

屬猴的朋友這段期間事業運與財運皆強，名利雙收，財運雖然來得慢一點，但努力就會有收穫，在大環境中、社團或網路上會受到注目，有機會名聲大噪，受人喜愛，請把握火紅的時機。

Top2： 狗

屬狗的朋友這段期間擁有吸引人的神秘感，且正、偏財運皆旺，行動力非常強，名聲遠播，記住善用三寸不爛之舌，財富將可進帳，但要小心桃花煞帶來破財。

Top1：豬

屬豬的朋友這段期間有如神助，有無形磁場加持，事業與財運也都很旺，會因名氣或權力擁有快速的財富與事業，溝通時心情越開心越能成事，多祈福、拜拜，可以把陰邪跟負能量趕跑，讓自己的好運無往不利，就是千萬不要偷懶就好。

▲大雪節氣安排一段旅行，有助提升運勢。（示意圖／pixabay）

邱彥龍老師強調，這段期間是自我精神層次提高的好時機，往國外、網路、教育、文化、運動、音樂、電影方向發展，容易擁有高人氣，對於想投資股票或想生育的人，也是一個不錯的時機點，另外，陪子女或交往對象來一段旅遊，也能提升運勢。

大雪節氣這16天，基本上世界運勢是旺運，除了戰區、犯罪者會受到強烈打擊與傷亡之外，受到海王刑太陽的影響，詐騙事件、毒品跟食品安全問題會比較嚴重。

至於大雪期間，最適合哪些行業發展？邱彥龍老師表示，這段期間水星與海王星是最旺的星，因此有利於運輸、旅館、船務、餐飲、石油、漁業、文化、藝術、新聞、進出口貿易、印刷跟塑膠等12種產業，可以好好把握時機發展。另外，有六個星座或上昇星座運氣會比較好，包括天蠍座、雙子座、水瓶座、雙魚座、摩羯座、射手座，容易心想事成。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

ET快訊
柯文哲陸戰劣勢浮現　他分析選情：會被夾殺
心肌梗塞年輕化！一表評估心痛指數　「超過2分」小心了
林襄夢到「嘴巴有1物」整晚不敢合起來！　粉絲笑翻
快訊／林靖凱掃長打　中華6比1領先香港
「鳥總」許智超陷婚外情風暴　教練職遭暫停
快訊／環抱女部屬、說好香！前懲戒法院長性騷　被監院彈劾
今晚有望迎初雪！明、後天更冷「最凍13度」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰世華攜手刑事局！邀集政府、企業宣示反詐倡議行動

「大雪」7生肖迎來強運！屬猴把握翻紅時機、第一名財富快速累積

今晚有望迎初雪！明、後天更冷「最凍13度」時間曝　周末再回溫

不准染髮學生去畢旅、涉職場霸凌老師　彰化某國中校長遭連署罷免

林襄夢到「嘴巴有1物」整晚不敢合起來！粉絲笑翻　夢境含意曝光

1籤10元！台南神秘解籤阿北現身　網友讚準：像《神隱少女》指路人

日本「超夯1零食」對比魔芋爽！他驚：生命要顧

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

國泰世華攜手刑事局！邀集政府、企業宣示反詐倡議行動

「大雪」7生肖迎來強運！屬猴把握翻紅時機、第一名財富快速累積

今晚有望迎初雪！明、後天更冷「最凍13度」時間曝　周末再回溫

不准染髮學生去畢旅、涉職場霸凌老師　彰化某國中校長遭連署罷免

林襄夢到「嘴巴有1物」整晚不敢合起來！粉絲笑翻　夢境含意曝光

1籤10元！台南神秘解籤阿北現身　網友讚準：像《神隱少女》指路人

日本「超夯1零食」對比魔芋爽！他驚：生命要顧

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

球員工會回饋列車　劉時豪與馬妹到春安與銀髮族長輩大跳K-POP

職棒球員工會回饋列車不停歇　劉時豪、馬妹帶銀髮族跳K-POP

柯文哲陸戰劣勢浮現　他分析選情：會被夾殺

明揚遭爆解僱員工　經濟部：204人接受資遣、已找到新工作

春風「路邊丟菸蒂」道歉了：壞習慣要改！　買內褲送王陽明讚：超大

粉絲快來！龍貓＋貓巴士現身板橋大遠百　新北耶誕城周邊打卡點再+1

台北車站東森廣場辦麻將大賽　東森購物120名VIP會員牌桌拚奪麻將王寶座

全台最夯馬卡龍「日賣一萬顆」　PIERRE HERMÉ TOP3熱銷口味曝光

心肌梗塞年輕化！一表評估心痛指數　「超過2分」小心了

《GTA6》宣傳片爆外流　開發團隊不爽：既生氣又無奈

柯基宣示主權「狂ㄉㄨ」　同伴眼神死：都母的欸...

生活熱門新聞

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

媽衝海底撈！嗆「孩生日看不到科目三」　店員怒了

Toyz敲爛冠軍戒指！統神酸「那只是小學盃」：S2沒人在玩

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

快訊／遭爆車震不倫！衛福部處長道歉了

更多熱門

相關新聞

今年最後一個月　4生肖財運狂撈一筆

今年最後一個月　4生肖財運狂撈一筆

2023年最後一個月！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「虎、猴、龍、狗」 財運狂撈一筆，將迎來豐盛的收穫，不論是事業或投資都將有機會蓬勃發展。

感情中最不能慣著的星座Top 3 ！

感情中最不能慣著的星座Top 3 ！

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

最會搞曖昧的3星座！Top 1撩人愛自由

最會搞曖昧的3星座！Top 1撩人愛自由

關鍵字：

邱彥龍運勢生肖大雪節氣

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

鋁合金大廠驚傳財務危機？爆欠薪、百萬貨款

繳電話費「發票中1000萬」！　消費明細曝光

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面