埔里千人拔蘿蔔地點公布　11／26上午中台武術館對面開拔

▲埔里鎮公所26日將在中台武術館對面私人農田舉辦千人拔蘿蔔活動。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年政府力推食農教育，埔里鎮公所將於11月26日舉辦「2023食在好有趣-嘿呦嘿呦拔蘿蔔」活動 ，邀請1000位大小朋友一起到中台武術館對面的1.5公頃蘿蔔田內拔蘿蔔，由於該農田屬私人契作，鎮公所保密至22日才公布地點，以避免民眾偷跑。

鎮長廖志城說明，埔里鎮氣候條件適合種植蘿蔔，更是冬季蘿蔔重要產地，鎮公所近年歲末舉辦食農教育活動，都以埔里白娘品種的蘿蔔為主角，讓民眾下田採摘，從中了解「產地到餐桌」過程；去年活動受民眾好評、今年紛紛敲碗希望再續辦，因此今年再度向農業部爭取經費，與立委蔡培慧、大坪頂百香果生產合作社、生薑生產合作社共同辦理。

鎮民代表會林釧儀主席表示，埔里有花卉、甘蔗、百香果、筊白筍、蘿蔔等豐富農產，搭配食農教育課程，讓大小朋友一啟透過教學實作體驗，加深相關知識，也為迎接三獻清醮的到來，安排規劃素食蘿蔔絲餅料理體驗。

鎮公所指出，為推行環保永續概念，拔蘿蔔當天現場不提供塑膠袋，民眾必須自備提袋，每人免費限採15根，並於上午9點發號碼牌、9點30分開採。