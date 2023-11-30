埔里寶湖宮天地堂地母廟慶地母至尊聖誕　連7天無限量供萬人平安餐

▲埔里寶湖宮天地堂地母廟歡慶地母至尊聖誕，即日起連續供應7天平安餐。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

11月30日正值農曆10月18日，埔里寶湖宮天地堂地母廟辦理地母至尊聖誕慶祝活動，即日起連續供應7天無限量的「平安餐」，讓自海內外前來祝壽的信眾及眾友堂「吃平安」，預計吸引數以萬計的朝香人潮。

南投縣長許淑華於30日上午11點30分吉時，由縣府民政處長林琦瑜陪同抵達地母廟，與立委馬文君一同參與獻午敬大典；在廟方執事人員著長袍禮衣，依序焚香、獻花、獻果、獻爵、獻財帛、獻壽桃，向地母至尊祝壽後，許淑華、馬文君也虔誠隨禮敬拜。

廟方經理游美英說，每年農曆10月18日地母至尊聖誕，地母會會員、各友堂與所有信眾都會不辭遠途回到地母廟，恭祝無上虛空地母至尊萬壽無疆，廟方會在子時舉辦祝壽三獻大典、午時舉辦「獻午敬」，最特殊的是供應平安餐：今年動員將近200位志工，連續7天、每天從早上7點到下午5點，不停忙碌供應地母麵、米粉及各樣素菜，也讓信眾人人都能吃平安。

許淑華指出，地母至尊庇佑地方、神威顯赫十分靈感，埔里地母廟更是各地地母信仰的總堂，每年地母至尊千秋聖誕都能吸引成千上萬的信眾及友堂返回賀壽，無形中為南投縣、尤其是大埔里地區帶進很大的商機活水；她也非常感謝地母廟長期支持縣府在宗教文化傳承與發揚方面的推動與努力，像縣府舉辦的一系列明華園公演，埔里場次就是由地母廟提供場地，讓活動辦得更順利成功。