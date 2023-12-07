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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諷柯文哲「政壇光譜開到最大」　她：還不知道劈腿觀感很差？

▲▼柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲自曝內心本質仍是深綠。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日接受專訪時提到，若當選，外交路線會維持總統蔡英文路線，更自曝內心本質仍是深綠，引發熱議。對此，柯文哲前Line＠官方帳號管理員吳靜怡7日就在臉書諷刺「台灣政壇光譜開到最大」，她再大酸，「柯文哲恐怕不知道，劈腿的男人在台灣價值的觀感都很差。」

吳靜怡指出，柯文哲受訪時不只說「內心本質仍是深綠」，更表明當選後，會照蔡英文路線維持兩岸現狀，並且針對民調跌落，柯文哲認為君悅那場藍白談判是鴻海創辦人郭台銘的帳，大家卻把郭台銘的帳都記在柯文哲頭上。

對此，吳靜怡表示，顯然民調跌落，柯文哲慌亂到突然「對民進黨表綠」，又酸了郭台銘，恐怕是為了要鞏固泛綠選民，又要背棄韓粉、郭粉；她提到，柯文哲還承認自己是「超級巨星」，要培養競選總幹事黃珊珊、不分區立委提名第二位黃國昌為太陽，「說到這裡，大家很清楚，提拔他們的是宋楚瑜、蔡英文啦！」，現在，雙黃加入民眾黨是政治路上的「續命」並非需要培養。

吳靜怡再舉出，這幾場TVBS、華視、比特王的專訪似乎都讓大家感受到許多「驚訝」，柯文哲連國民黨也不忘繼續拿來蹭，說自己有幫國民黨小雞拍影片，選前三天小雞們再拿來用。

「柯文哲恐怕不知道，劈腿的男人在台灣價值的觀感都很差」，吳靜怡大酸，很多的男人有能力但還是渣，渣男最不可以相信的就是那朵舌燦蓮花，柯文哲的簡訊自行宣告郭董退選，那才是君悅難堪的事實，「文哲，加油好嗎？決定上戰場，就不要一直鬧場。」

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