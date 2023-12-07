王金平任侯友宜後援總會長　潘孟安：小心趙少康

▲立法院前院長王金平。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院前院長王金平今（7）點頭出任國民黨總統參選人侯友宜全國後援總會長，對此，與王是舊識的民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安表示，王是讓人敬重的政壇前輩，回想當年馬王政爭王怎樣被凌遲，提醒侯友宜，請小心副總統參選人趙少康。

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康今天上午與黨主席朱立倫一同拜訪王金平，經過1小時的閉門會議後，4人出來接受媒體訪問，侯友宜受訪時表示，感謝王金平一直力挺他，在選戰關鍵時刻，感謝王金平擔任全國後援總會的總會長。

對此，潘孟安今天上午答覆媒體提問說，他跟王院長非常熟，王院長是讓人敬重的政壇前輩，在立法院3、40年，相信他對於趙少康拜訪自己「冷暖自知」，過去馬王政爭王怎麼被凌遲，當時特偵組被重用，如何監聽王等等，各種無所不用其極。

潘孟安表示，「選舉的時候需要王金平，選完了『免洗碗筷』就丟一丟」，甚至還要（被）蹂躪，提醒侯友宜，王院長殷鑑不遠，請小心未來的趙少康，不但會如法炮製，還可能會變本加厲。

潘孟安也說，已經沒有本土藍了，相信王院長基於禮貌（擔任全國後援總會長），但歷史歷歷在目，現在已經是「極統藍」，沒有「本土藍」。