因未列不分區曾婉拒當總會長？　王金平：我怎會在乎這些

▲侯友宜(右二)、趙少康(右一)與朱立倫(左一)拜會王金平(左二)院長。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院前院長王金平今（7）日同意擔任國民黨總統參選人侯友宜的全國後援會總會長。不過，先前傳出國民黨在不分區立委名單中未把王金平放入，因此王不滿，一度拒絕擔任總會長一職。王金平受訪時澄清，「這是好笑的事情」，「我當過多少年的院長，我怎麼會在乎這些，絕無此事。

國民黨主席朱立倫、侯友宜、趙少康3人今日一早拜訪王金平，四人密會一小時後，王金平點頭擔任全國後援會總會長。不過，之前外傳王金平不滿國民黨未把他納入不分區名單，對此，王金平說，「怎麼可能？我當過多少年的院長，我怎麼會在乎這些」，從頭到尾根本沒有起心動念想過再回鍋，「這是從來沒有的事」，是有心人士在反映這些事情，他連報名都沒有去報，怎麼會在乎這件事？這是好笑的事情，絕無此事。

王金平也強調，「侯康」就是最佳的組合，要落實到政黨輪替，事實上是有可能的，也是可能性很大，「侯康」是絕配，所以他會盡他所能來實現政黨輪替；也因為台灣的民主政治到現在，就是8年輪換一次，現在又是8年了，所以能夠再度政黨輪替，希信對國家、對人民是最好的選擇。

此外，外界也關心，後續王金平是否會再爭取鴻海創辦人郭台銘支持？王金平說，怎麼來敦請郭台銘協助大家一起團結，會盡最大的努力。

而王金平是全國義消總會長，郭台銘則是擔任總顧問，王金平說，他們要了解對方的志願，他們一定謹守分際，因為全國義消是一種公益的團體，如何拿捏分際，會做好處理，未來會盡量盡所能一起，讓所有的義消兄弟一起支持侯友宜。