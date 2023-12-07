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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交循「蔡英文路線」　柯文哲：我沒「民進黨包袱」可更靈活一點

▲民眾黨總統候選人柯文哲主持農業政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲主持農業政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統參選人柯文哲6日表示，會依循總統蔡英文的外交路線，但在兩岸關係上會比較表達和善；但由於柯過往對蔡英文外交政策多有批評，引發外界質疑。對此，柯文哲7日說明，自己沒有民進黨的包袱，可以更靈活一點，且他認為台美關係無論誰執政都不會改變，改變的是應對中國大陸方法與態度。

柯文哲7日上午舉辦農業政策記者會，被問到昨稱要延續蔡英文外交路線，但先前對蔡外交政策多有批評，是否有打臉問題，以及民進黨總統參選人賴清德也要循蔡英文外交路線，兩人有何不同？柯文哲回應，這分成在民進黨的包袱之下，「我認為蔡英文可以撐到這個地方OK，事實上美國也是這樣認為。」現在民進黨有一大堆台獨黨綱等東西，所以蔡英文能在此包袱之下維持這樣，「我認為已經是盡力了」。

柯文哲提及，對他而言，自己沒有民進黨的包袱，所以更靈活一點，且台美關係不管是誰執政，大致上都不會改變，會改變的是應對中國大陸方法、態度，「民進黨完全不來往不對，國民黨太順從也不對，我們總是可以取到一個平衡點，所以後來常常在講，我們要選的是台灣總統，暨不是中國的省長，也不是美國州長。」

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