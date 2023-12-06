第6屆「政府服務獎」　台東縣海端鄉獲社會關懷服務類獎





▲台東縣海端鄉衛生所，以「海的那一端 有超越台20線的愛」榮膺社會關懷服務類獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國家發展委員會6日在台大醫院國際會議中心舉行第6屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣海端鄉衛生所，以「海的那一端 有超越台20線的愛」榮膺社會關懷服務類獎項，由行政院長陳建仁親頒獎項，海端鄉衛生所由陳境治主任率團隊北上接受此份殊榮，台東縣副縣長王志輝及衛生局長孫國平出席觀禮，台東縣再次獲獎，成為非六都唯一連續5年獲獎的縣市，全國第一。

第6屆「政府服務獎」由全國145個參與機關(構)中評選出25個得獎機關(構)，海端鄉衛生所位處交通困難的台20線公路偏鄉，面臨著各種挑戰，衛生所團隊運用資源與合作，引進先進醫療設備技術，同時提升自身專業素養，並積極調整服務模式，提升了偏鄉醫療服務的便捷性，也緩解醫療資源不足的問題，從激烈的競爭中脫穎而出，獲得社會關懷服務獎項，實至名歸。



副縣長王志輝在頒獎典禮上表示，台東擁有得天獨厚自然環境、豐富的天然資源及深厚的人文底蘊，卻也面臨交通及產業聚落的劣勢，對於地方發展無處不是挑戰，縣府團隊努力協調眾多跨領域、跨機構思維，並運用新方法、新科技，整合多元資源尋求突破，在醫療方面積極推動衛生所5G遠距專科門診、醫學中心跨縣境人力支援，以及將救護車升級5G設備打造「行動急診室」等。

海端鄉衛生所在面對交通困難的情況下，將「開放、整合、創新」落實並體現，不僅為居民帶來了有感的、有溫度的服務，也為台東縣衛生醫療事業添上了一抹光輝。此次海端鄉衛生所獲獎，已是台東縣政府連續5年獲此殊榮，為非六都唯一、全國第一，是對縣府團隊一直以來致力於提升醫療服務品質及促進縣民健康的認可與鼓勵。