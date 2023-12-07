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關山警結合衛生局AED+CPR操作訓練　「防詐交安反賄」三合一宣導

▲台東縣警察局關山分局，宣導防詐、交安及反賄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣警察局關山分局，宣導防詐、交安及反賄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

詐騙手法日新月異，讓人民猝不及防，台東縣警察局關山分局關山聯合所所長郭宗武與警員戴莆臺，特運用台東縣衛生局於電光文健站舉行「AED及CPR操作訓練」時機，前往實施防詐、交安及反賄等宣導。另溫馨的提醒長者，近日晨昏氣溫變化大，有慢性心血管疾病的長者，一定要特別注意，早晚要添加衣物，避免著涼，以維護自身健康。

關山聯合所所長郭宗武於訓練會場向民眾解析說明各類詐騙手法及防範之道，希望能提升全民反詐意識與能力。根據統計，光是「猜猜我是誰」這種詐騙手法，50歲以上的高齡者，受害人數明顯增加。詐騙集團佯裝民眾親人行騙的案例屢見不鮮，民眾於接獲後必須冷靜查證，主動連絡親人所在，或者撥打165防詐騙專線，或110報警，不可聽信歹徒電話中所言，而遵照其指示前往匯款，並謹記只要係要求至ATM操作或帳戶轉帳者，九成均是詐騙集團，不要理會即可。

▲台東縣警察局關山分局，宣導防詐、交安及反賄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交通方面，提醒大家尊重他車及行人路權，尤其行近路口應放慢車速、擺頭查看左右後方有無人車、遇有行人穿越須立即停車禮讓行人通行。另於明(113)年要進行正(副)總統及立法委員的選舉，絕對不支持賄選的候選人、不傳遞或相信假訊息及小心注意「AI深偽技術」的語音攻擊，我們要一起拒絕，以免觸法。且現在檢舉「境外勢力介入選舉」的獎金提升為新台幣2千萬元，檢舉「遏止選舉賭盤」獎金為新台幣5百萬元，請大家踴躍檢舉，地檢署對檢舉人一定保密(護)。

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