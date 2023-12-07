　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名宋姓婦人（52歲）昨天(6日)前往三民區一家銀行臨櫃提領300萬元，因金額龐大，行員擔心遭詐騙，請求警方前來協助。經員警到場了後，才發現宋姓婦人因親人陸續過世，經濟無法負荷，只好向親戚借款，如今保險金匯至帳戶，便立刻到銀行提領償還借貸，確認婦人未遭詐騙。

▲▼高雄一名婦人昨天(6日)前往銀行臨櫃提領300萬元，因金額龐大，行員擔心遭詐騙。警方到場了解，才發現婦人因親人過世，向親戚借款，如今到銀行提領償還借貸，確認婦人未遭詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄一名婦人昨天(6日)前往銀行臨櫃提領300萬元，行員擔心遭詐騙。警方到場了解，才發現婦人因親人過世，向親戚借款，如今到銀行提領償還借貸，確認婦人未遭詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民二分局民族所員警陳儒頡、謝亞璇於6日上午10時許執行巡邏勤務時，接獲大順二路一家銀行行員通報，指出有一名宋姓婦人欲臨櫃提領新台幣300萬元，因金額龐大擔心她遭詐騙，請求警方派員前往協助。

▲▼高雄一名婦人昨天(6日)前往銀行臨櫃提領300萬元，因金額龐大，行員擔心遭詐騙。警方到場了解，才發現婦人因親人過世，向親戚借款，如今到銀行提領償還借貸，確認婦人未遭詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警抵達現場後，向宋姓婦人詢問提款用途時，她一度哽咽到無法言語，在經警方暖心安撫情緒下，宋婦這才娓娓透露，因父親與姊姊生病接連住院後，卻不幸辭世，期間經濟無法負荷，只好向親戚借款，如今保險金匯至帳戶，立即將錢領出來還給親戚。

警方在經過了解緣由後，確認宋婦未遭到詐騙，但因獨自1提領鉅款，為了安全起見主動提議協助護鈔，一路將其安全護送返家，警方不忘貼心叮嚀其注意自身財務安全，並向其宣導相關反詐騙資訊，而警方的舉動，讓宋婦備感窩心，連連感謝警方的熱心幫忙。

ET快訊
若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回
快訊／台灣大道嚴重車禍！　多人受傷
Apple婚紗照「單比手指」網嚇一跳！IG湧整排藍勾勾
6組LINE免費貼圖來了　聖誕用到跨年
保母拿打火機燒虐3歲童　全身42處燙傷
400豬仔被賣出國拘禁凌虐　台警救出3人
快訊／Apple宣布「懷孕又結婚」
不是被騙　高雄女提領300萬...一問原因哽咽
金曲歌王虧阿信「每次都走音」　力挺：哪裡有假唱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

上班遇死劫！閃車失控衝田裡撞樹　花蓮28歲女校護傷重不治

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

快訊／國1砂石車衝出匝道護欄　鼎金系統交流道紫爆...回堵6公里

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

當男友禮儀師職業病發作　每個步驟喊聲...女友傻眼

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

上班遇死劫！閃車失控衝田裡撞樹　花蓮28歲女校護傷重不治

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

快訊／國1砂石車衝出匝道護欄　鼎金系統交流道紫爆...回堵6公里

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

《黑澀會》Apple「1年前早就結婚」登記照曝光！瑤瑤見證：終於解脫

「HONDA Odyssey」發表復活回歸！單一油電折合新台幣101萬

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

ANGIE安吉打造復古kiss舞曲　全靠「想像」唱到尖叫

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回

接棒五月天、林俊傑！　動力火車公佈「重磅喜訊」

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

白雲摔倒！好友謝忻聽成進「長照」　真相曝：把我的眼淚還來

愛護土地當環境好主人　台東環保局呼籲勿讓雜草叢生

萌妹見媽躺大腿開心親嘴　換爸倒下她秒出腳超抗拒

社會熱門新聞

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

快訊／民眾誤報直升機卡電塔　警消確認無異常

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗

沒戴口罩遭規勸竟殺人　紙雕師二審逃死

女董抓包夫藏13性愛片　主角竟是閨蜜

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

康建4死血案李鴻淵二審再判死

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

外送給錯　男衝店家大吵噴掉18萬

更多熱門

相關新聞

關山警結合衛生局AED訓練　防詐交安反賄宣導

關山警結合衛生局AED訓練　防詐交安反賄宣導

詐騙手法日新月異，讓人民猝不及防，台東縣警察局關山分局關山聯合所所長郭宗武與警員戴莆臺，特運用台東縣衛生局於電光文健站舉行「AED及CPR操作訓練」時機，前往實施防詐、交安及反賄等宣導。另溫馨的提醒長者，近日晨昏氣溫變化大，有慢性心血管疾病的長者，一定要特別注意，早晚要添加衣物，避免著涼，以維護自身健康。

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

女行員為愛盜千萬公款　分期清償換免囚

女行員為愛盜千萬公款　分期清償換免囚

翻到「男友大額發票」她反被分手　網一查爆恐怖內幕！

翻到「男友大額發票」她反被分手　網一查爆恐怖內幕！

補教女師「投資」696萬　警逮車手才知騙局一場

補教女師「投資」696萬　警逮車手才知騙局一場

關鍵字：

詐騙行員銀行保險金

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面