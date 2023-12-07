高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名宋姓婦人（52歲）昨天(6日)前往三民區一家銀行臨櫃提領300萬元，因金額龐大，行員擔心遭詐騙，請求警方前來協助。經員警到場了後，才發現宋姓婦人因親人陸續過世，經濟無法負荷，只好向親戚借款，如今保險金匯至帳戶，便立刻到銀行提領償還借貸，確認婦人未遭詐騙。

▲▼高雄一名婦人昨天(6日)前往銀行臨櫃提領300萬元，行員擔心遭詐騙。警方到場了解，才發現婦人因親人過世，向親戚借款，如今到銀行提領償還借貸，確認婦人未遭詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民二分局民族所員警陳儒頡、謝亞璇於6日上午10時許執行巡邏勤務時，接獲大順二路一家銀行行員通報，指出有一名宋姓婦人欲臨櫃提領新台幣300萬元，因金額龐大擔心她遭詐騙，請求警方派員前往協助。

員警抵達現場後，向宋姓婦人詢問提款用途時，她一度哽咽到無法言語，在經警方暖心安撫情緒下，宋婦這才娓娓透露，因父親與姊姊生病接連住院後，卻不幸辭世，期間經濟無法負荷，只好向親戚借款，如今保險金匯至帳戶，立即將錢領出來還給親戚。

警方在經過了解緣由後，確認宋婦未遭到詐騙，但因獨自1提領鉅款，為了安全起見主動提議協助護鈔，一路將其安全護送返家，警方不忘貼心叮嚀其注意自身財務安全，並向其宣導相關反詐騙資訊，而警方的舉動，讓宋婦備感窩心，連連感謝警方的熱心幫忙。