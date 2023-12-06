新北中和激戰！　蔡英文、賴清德、蕭美琴連3天搶救吳崢

▲蔡英文今天晚間前往中和，為吳崢輔選，江永昌也同台拉票。（圖／吳崢辦公室提供）

記者呂晏慈／新北報導

新北市立委第八選區（中和區力行里等76里）呈現藍綠白「三角督」激戰，民進黨立委參選人吳崢力拚接棒立委江永昌，對戰國民黨前立委張慶忠之子張智倫，民眾黨立委邱臣遠也加入競逐。據悉，綠營將該選區視為指標激戰區，昨（5）副總統參選人蕭美琴現身後，總統蔡英文今（6）也親為吳崢加持，且總統參選人賴清德明（7）也將前往參香，極力拉抬選情。

蕭美琴昨天晚間前往中和，在「窩日子Corner Bliss咖啡廳」與業者座談，過程中以逗貓棒與店內貓咪互動，並贈送吳崢「喵屋」，祝福他能順利當選。她說，吳崢這次願意投入這場對大家來說相當艱困的選戰，做長輩的有責任，給未來有心要為大家服務的年輕人更多的鼓勵。

今天晚間，蔡英文前往中和南勢角附近的北聖宮參香，替吳崢拉抬選情。蔡英文表示，自己快畢業了，希望正在做的事能夠被延續，因此一定要選出最好的組合，此外，國會過半非常重要，吳崢是接棒江永昌最好的人選，要替中和爭取更多停車空間、交通建設，加速推動社會住宅，讓年輕人第一哩路不會太辛苦。

不僅如此，賴清德競選總部今天下午預告，賴清德明天中午將前往位於中和的南山福德宮（烘爐地），預料將再度與吳崢同台，向支持者們大力推薦吳崢。

▲蕭美琴昨天晚間出席中和座談會，與吳崢同台。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德先前也出席吳崢聯合競總成立大會。（資料照／賴清德競選辦公室提供）