▲桃園市大園、龜山兩區農會，榮獲第17屆農金獎

▲大園區農會榮獲第17屆農金獎「營運卓越獎甲組優等獎」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園、龜山兩區農會，分別榮獲第17屆農金獎「營運卓越獎甲組優等獎」及「農業金庫策略合作獎優等獎」，6日於市府市政會議，接受市長張善政表揚，並各頒發60萬元獎金。張市長表示，農會不僅有保管農民資金的責任，還要有投資的遠見，讓農會的財務穩健，永續經營。

張市長指出，航空城拆遷戶未來會有重建房屋或購買安置住宅的貸款需求，為保障航空城計畫範圍內居民的居住權益，市府也與大園區農會理事長研議，大園區農會也表達願意大力支持，包括提供更好的利率等，盡力協助大園航空城拆遷戶的居民，善盡社會責任，因此張市長也特別感謝大園區農會的協助。

農業局長陳冠義表示，農金獎是農業金融界年度盛事，也是農業金融體系最高榮譽獎，農業部藉由農金獎選拔，建構完整及安全之農業金融體系，健全農漁會信用部經營體質，及提升農漁會信用部績效及競爭力。

陳局長指出，今（112）年桃園市在農金獎表現卓越，大園區農會榮獲營運卓越獎甲組優等獎及龜山區農會榮獲農業金庫策略合作獎優等獎。市府藉由農金獎表揚，肯定農漁會信用部降低逾期放款，改進營運及提升服務績效方面所投入之努力，並鼓勵農漁會配合政策，表揚推動農業保險之貢獻。