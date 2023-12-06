馬文君才掛保證歐風農舍莊園沒問題　南投縣府指違建：無建照將裁罰

▲馬文君位在埔里鎮忠信段莊園裡面的兩層樓木屋。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委馬文君被爆南投埔里住處是蓋在國有農地上的違建，儘管她6日強調合法承租、是被抹黑，但南投縣府下午就認定違建，將發給違規人拆除通知書，要求自行拆除，不拆就由縣府依規定拆除。民進黨立委參選人蔡銘軒解釋相關土地使用規定，並指出，馬的回應顯然避重就輕，50坪每月租金只要500塊，南投縣一般民眾租得到這種行情嗎？

對於馬文君說法，蔡銘軒表示，馬文君的回應顯然避重就輕，要提醒大家這塊土地位於都市計畫區農業區，不管是租用或佔用，都要符合土地分區使用管制。

至於82721條款，蔡銘軒指出，修法精神是排除善意佔用人的歷史問題，馬家看來並不符合，而且，國有土地於民國82年7月21日前已有被占用之事實，而依國有財產法規定租予建物所有人，該等違章建築戶，即便已取得基地承租權，僅表示其使用基地之行為已建立合法關係，但不改其原屬無權占有及地上物為違章建築之事實。

蔡銘軒強調，公有土地上之舊違章建築戶，縱使取得公有土地管理機關核發之先占後租證明文件者，仍比照無權占有之違章建築戶。而且從空拍圖看來，這幾十年間有不斷增改建的痕跡，也是違法！

蔡銘軒指出，正對面學校公告現值15900元/m2，是馬文君這筆土地的四倍半，正隔壁面積比較小的農地目前正在出售，開價也要每坪12萬，700多坪的豪華莊園推估實際身價近億，是否馬文君立委為了少繳租金及稅金，才刻意的利用職權把土地公告現值壓低？使得每坪每月租金不到10塊錢，不到一個銅板價。

蔡銘軒比喻，住在50坪的房子很大了吧？你家如果是50坪，每月租金只要500塊，南投縣一般民眾租得到這種行情嗎？同樣是錢，馬文君的錢就是比一般民眾大？馬文君要不要為民服務，報一下哪邊還能租？這不是特權的話，什麼是特權？