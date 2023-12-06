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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調變老三！柯文哲：「藍白分」過程做得不好　願概括承受郭台銘的帳

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席邱臣遠競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選呈現三腳督局面，在藍白合破局之後，民眾黨總統參選人柯文哲聲勢開始下降，多份民調顯示支持度變「老三」墊底，遭國民黨總統參選人侯友宜超車。柯文哲6日表示，人生起起落落，哪有每天都在過新年？且這就代表藍白分手的過程做得不夠好，但心裡又覺得「你們怎麼把郭台銘的帳記在我頭上」？

柯文哲6日傍晚接受「比特王直球對決」節目訪問，針對鋒燦最新民調顯示，「賴蕭配」以33.6％支持度領先，侯康配躍升至第二名，獲得29.4％支持度，民眾黨「柯盈配」滑落至18.6%，主持人王淺秋表示，從7月賴柯差2個百分點，到現在過半年，12月變成是賴侯差大概3、4個百分點。

柯文哲提及，這代表前面幾個月很好，「人生起起落落啊！哪有每天都在過新年的？」且平常民調高沒用，投票那天高就好了。王淺秋詢問，這是否代表有信心？柯文哲說，「不是說我有信心，我們就是拚投票，這跟考聯考一樣，模擬考考得好沒有用，聯考那天考高就好。」

王淺秋認為，現在柯民調是第三名，跟半年前第二名，甚至是有機會第一名不太一樣，且目前不只一家民調如此，大部分民調從11月24日之後就是分水嶺。柯文哲直言，「這表示『藍白分』的過程做得不好，（但）我倒覺得還好。我心裡想說『那是郭台銘的又不是我的，你們怎麼把郭台銘的帳記在我頭上？』但算了算了，本來就是概括承受，沒辦法。」

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