香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

▲香港紅綠燈設計十分特別，引起不少討論。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

現在有許多人喜歡邊走路邊滑手機，如果不留意可能會造成危險。一名男子近日發現，香港的斑馬線有項特殊的設計，讓他好奇詢問「是不是為低頭族而設計」，照片令許多網友感到震驚，也有香港人出面證實，確實是為了走路低頭的人而設計。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，近日他到香港時，發現了一項奇特的馬路設計，斑馬線上方會有燈光向路面照去，這樣一來除了立著的人行道、紅綠燈號誌，就連路面也會變成紅色。

男子為此感到好奇，是不是因為現代有許多低頭族，連過馬路時都低頭玩手機，才發展出這種紅綠燈，「是蠻有效的啦，紅光直接打在你頭上，想看不到也不行。只是有點不知道該作何感想。」

▲事實上，台中市交通局先前就有過這種設計，藉此提高夜間能見度。（圖／台中市交通局）



貼文引發討論後，有香港民眾表示，確實是為了低頭族而設計，因為有些人會專注在手機上，又聽不到紅綠燈的提示聲，所以才有了這種設施，相當程度上減少交通意外。

事實上，台灣過去也曾有過類似設計，台中市交通局為了提升斑馬線的夜間能見度，製作了發光嵌燈，擺放在斑馬線的尾端，提醒車輛減速，也能進一步保護行人的安全。