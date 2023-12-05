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大陸 大陸焦點 特派現場

「學運女神」周庭再拋震撼彈！自曝被送中「寫愛國感謝信」

▲香港泛民派代表之一周庭。（圖／路透社）

▲前「香港眾志」成員周庭。（圖／路透社）

文／中央社

前「香港眾志」成員周庭宣布流亡加拿大，更披露港警要求她「遊深圳」及寫「感謝信」來交換護照，對香港政府投下一枚震憾彈。學者稱，相信周庭考慮到既然決定不回港，便先說出事件，以免反被大作文章。

周庭接受加拿大媒體訪問時表示，對自己的政治行為並不後悔。

被指涉嫌違反香港國安法的周庭3日深夜在IG發文，表示自己已到加拿大多倫多升學3個月，原來計劃本月底回港向警方報到，但最後決定基於香港形勢及自身安全等，不會回港，而且是「大概一輩子不會回去了」。

她在貼文中更披露，此前香港警方要求她由國安處人員「陪同」及「保護」到中國大陸，作為取回護照的條件。今年8月她在5名國安人員「陪同」下到深圳進行一系列的「參觀」，期間被要求在一些場景拍照，回港後要寫「感謝信」。

她在9月中出發赴加拿大前一天獲發護照。

周庭在國際有一定知名度，尤其是日本。她的貼文引發國際關注，國際媒體紛紛報導。

她披露香港警方以到深圳「參觀」及寫「感謝信」來交換護照一事，無疑是對港府投下一枚震撼彈。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）今天刊登周庭的訪問。周庭在3日受訪時表示，她到達加拿大後感到一種自由，但仍然努力克服焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群及恐慌發作，這些症狀都是在香港時精神科醫生診斷的。

她表示，因為這些原因，她決定不回港。

周庭表示，對自己的政治行為並不後悔，「雖然很多人包括我因為香港的政治壓迫而不能回家，我會說我仍然相信我所做的是對的。」

香港民意研究中心前副行政總裁鍾劍華向中央社表示，最初警方准許周庭離港，很可能已預計她有可能會棄保，並且有兩手準備，企圖令周庭會依時回港報到，又或即使她不回港，也會低調在海外生活。

鍾劍華表示，周庭保持沉默3個月後才發聲，披露港警以「遊深圳」作為發還護照的條件，很有可能是因為她須決定是否回港，而既然她決定了不回港，便先主動說出事件，以免反過來被人以手上的材料來大作文章。

他又指，不排除周庭也考慮到臨近香港區議會選舉及台灣總統大選這個時機。

鍾劍華表示，按周庭的說法，香港警方是沒有法律依據要求獲保釋者到「深圳一日遊」、寫「感謝信」等作為交換條件，是濫權的行為。

據香港明報今天報導，對於是否曾向周庭提出或達成某種協議要求她到大陸，以換取交還護照，警方未有回覆。

繼香港警方今早發出聲明後，港府今晚再發聲明，指周庭公然在社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀，會全力對她依法追捕。

聲明又指，「周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產」，也從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果。「無論她以何種藉口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞恥行為，以及目無法紀的本質。」

聲明又表示，逃犯除非自首，「否則會被終身追捕」。

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