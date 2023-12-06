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大陸 大陸焦點 特派現場

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

▲▼ 石島灣核電高溫氣冷堆示范工程全景。（圖／人民日報）

▲ 石島灣核電高溫氣冷堆示范工程全景。（圖／人民日報）

文／中央社

中國國家能源局宣布，全球首座第四代核電廠—山東榮成石島灣高溫氣冷反應爐核電站，已完成168小時連續運轉考驗，今天正式投入商業運轉。中國具有完全自主智慧財產權，設備國產化超過90%。

中國國家能源局表示，高溫氣冷反應爐（High-temperature gas-cooled reactors）是國際公認的第四代先進核電技術，最突出的優勢是具有固有安全性，在發電、熱電冷聯產及高溫供熱等領域商業化應用前景廣闊。

新華社報導，高溫氣冷堆核電站重大專項總設計師、北京清華大學核能與新能源技術研究院院長張作義說，高溫氣冷反應爐是國際公認的第四代核電技術先進反應爐，是核電發展的重要方向，具有「固有安全性」，即「在喪失所有冷卻能力的情況下，不採取任何干預措施，反應爐都能保持安全狀態，不會出現堆爐芯熔毀和放射性物質外洩。」

據報導，山東榮成石島灣高溫氣冷反應爐示範工程於2012年12月正式開工，由中國華能、清華大學、中核集團共同建設，具有完全自主智慧財產權。2021年12月首次實現併網發電，本次是在穩定電功率水準上正式投產，步入商業運轉。

報導稱，華能山東石島灣核電站集聚了設計研發、工程建設、設備製造、生產運營等產業鏈上下游500餘家單位，先後攻克多項世界級關鍵技術，設備國產化率超過90%。核電站的商運投產，對促進中國核電安全發展、提升中國核電科技創新能力等具有重要意義和積極影響。

報導並稱，藉由這一工程，中國系統掌握了高溫氣冷反應爐設計、製造、建設、調試、運維技術；中國華能和清華大學共同研發了高溫氣冷反應爐特有的調試運行六大關鍵核心技術，培養了一批具備高溫氣冷反應爐建設和運維管理經驗的專業人才隊伍，形成一套可複製、可推廣的標準化管理體系，並建立起以專利、技術標準、軟體著作權為核心的自主智慧財產權體系。

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