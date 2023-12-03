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COP28約120國承諾「增再生能源發電量」　7年內升至目前3倍

▲▼來自全球近200個國家、約7萬人參與的史上最大國際氣候會議COP28於11月30日開幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際氣候會議COP28於11月30日開幕，全球近200國、約7萬人參與，規模史上最大。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社杜拜2日綜合外電報導

聯合國氣候峰會今天會議中，有近120國承諾在未來7年內將世界再生能源發電量增加至目前的3倍；而美國則呼籲升高核能發電，並削減甲烷排放量。

法新社報導，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）在杜拜（Dubai）舉行，由阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈柏（Sultan Al Jaber）擔任會議主席。

今天杜拜霧霾的天空凸顯了全世界所面臨的挑戰，氣候峰會的與會領導人對於增加化石燃料替代品的自主性承諾，紛表支持。

大規模部署太陽能、風力、水力發電和其他再生能源，在替換造成地球暖化的煤炭、石油和天然氣上至關重要，以期於2050年實現淨零碳排放的目標。

化石燃料爭議
但在未來兩週，COP28談判代表在化石燃料命運的談判上，面臨著艱難談判。

不過，在潔淨能源方面，COP28主席賈柏表示，有超過一半的國家簽署承諾，在2030年前將全球再生能源使用量提高至目前3倍、能源效率提高至2倍。

然而，沙烏地阿拉伯、俄羅斯和伊朗等主要產油國，以及最大的石油消費國中國都未作承諾。

甲烷減排
賈柏也宣布，占全球4成產量的石油和天然氣企業，承諾在2050 年前使公司營運實現脫碳，並抑制甲烷排放量。這些公司包括沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco），以及賈柏所領導的阿布達比國家石油公司（ADNOC）。

此前，美國環境保護署（EPA）表示將加強限制美國石油和天然氣產業的甲烷排放量。

在造成氣候暖化的溫室氣體排放量方面，甲烷約占1/3，僅次於二氧化碳。

核能替代選項
COP28大力支持再生能源的同時，美國領頭的20多個國家呼籲，在2050年前將核能發電提高到3倍。

英國、迦納、日本到數個歐洲國家在聲明表示，在本世紀中葉實現碳中和方面，核電將發揮「關鍵性角色」。

不過，以核能當作比化石燃料要為潔淨的替代品卻備受爭議，許多環保組織針對核能安全風險和核廢料處置提出警告。

 
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