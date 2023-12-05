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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭林楚茵質疑涉犯侵入住居罪　王鴻薇反擊：覺得有任何違法歡迎控告

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

藍委王鴻薇昨指民進黨總統參選人賴清德競辦總幹事潘孟安，長期入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅力麒御品，一戶至少要價5000萬左右、坐享雙車位，並出示相關照片，但綠委林楚茵則質疑王涉犯侵入住居罪。對此，王鴻薇今（5日）表示，該停車場有提供給外面的訪客使用，且連停車場出入口都不可以站人？是皇宮嗎？若林楚茵認為她有任何違法，歡迎直接控告。

針對上述王鴻薇對潘孟安的爆料，林楚茵表示，她跟夫婿、陸委會副主委梁文傑也住在該社區，只是這個社區有保全，沒有磁卡無法上下樓，到底是誰潛入地下四樓拍攝潘的車子？這種行為叫侵入住居罪，到底是誰幹的？

對此，王鴻薇5日回應，梁文傑跟林楚茵確實住在那棟大樓裡，你可以知道，這集團跟新潮流關係多密切，連林住的樓層，她都有聽說。至於她所出示的照片，其中包含車子開到外面來的照片，請問林楚茵，連在你們的停車場出入口，也不可以有人站在那裡？ 不曉得到底是不是皇宮。

王鴻薇說，有關於地下停車場問題，該停車場有提供給外面的訪客使用，林楚茵身為住戶，應該搞清楚，如果林認為她有任何違法的地方，歡迎林不用開記者會，直接來控告她。

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