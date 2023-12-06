幫草莓快篩！抓病蟲害只要2小時　苗改場發表「炭疽病檢測」新技術

▲「植物病害快篩行動箱」可在田區提供快速又精準的病害檢測。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

草莓產季到，因台灣高溫多濕，炭疽病好發成為草莓苗的首要病害，一旦感染難從外觀判別，夏季育苗期間若使用帶菌母株，往往成為傳播來源，造成農損。農業部苗栗區農業改良場與工研院合作首創「植物病害快篩行動箱」，將炭疽病檢測從實驗室移到現場，可省去購置大型儀器的成本，而且只要2小時即可精準抓到「偽健康」草莓苗。

苗栗農改場表示，炭疽病具潛伏感染特性，病原菌孢子經由雨水或噴灌水彈濺傳播，潛伏期間無法從目視判斷植株是否帶菌，一旦有植株罹病，農民在育苗期間只能頻繁施用藥劑來抑制，但後續仍會發病、死亡，造成農損甚鉅。因此，若能使用健康母株，並在育苗期間以抽檢方式確認苗況，將有助於後續田間管理。

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苗栗農改場指出，傳統炭疽病檢測方法是採用酒精法，以光學顯微鏡確認是否為炭疽病菌孢子，但準確度低又耗時，約需需10至14天；經改良後的巢式聚合酶連鎖反應技術（巢式PCR），雖然檢測時檢僅需1至2天，但操作過程恐有污染風險，且必須在實驗室中進行。

苗栗農改場與工研院聯手研發的「植物病害快篩行動箱」，是以非動力式核酸萃取套組搭配簡易工具，檢測時間大幅縮短為2小時，具有可現地檢測、快速、精準及結果簡易判讀的優點，且購置設備成本僅酒精法約5成或巢式PCR約2成的經費。該技術已在今年實際運用於輔導農戶育苗場域進行定期抽測，即時反饋種苗病害潛伏情形。

苗栗農改場說，「植物病害快篩行動箱」可提供研究人員、育苗業者、產銷班、農會或植物診療師於田間工作場域精準判斷草莓植株是否健康未帶菌，有效減少育苗期間炭疽病發生，可降低化學農藥施用，提高定植本田後產果量，確保果品食用安全。





▲「植物病害快篩行動箱」加速病害的檢測時間。（圖／農業部提供）