知道製作過程就「不敢吃食物」？網狂點名「這美食」：從此不碰

▲台灣有著各式各樣的美味小吃，但這些美食的製作過程卻很少人知道。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

台灣是不少人心中的美食天堂，有著各式各樣的美味小吃，但你知道這些美食的製作過程嗎？日前一名網友就發文透露，自己得知某幾種美食的製作過程後，就完全不敢再吃了，他也好奇詢問其他網友有沒有類似的經歷，結果意外掀起熱烈討論，甚至有人直言只要是加工食品，看過製造過程及環境都會不想再食用。

該名網友在PTT以「什麼東西是知道製作過程就不敢吃了？」為題發文，同時列出5樣食物，分別為無骨雞爪、蜜餞、榨菜、臭豆腐及鴨血。原PO表示，有些食物很好吃，但了解製作過程後就會不敢食用，原PO也以自己為例，坦言看過蜜餞的製作過程後，就再也不敢吃蜜餞了，最後他也好奇詢問其他網友「還有沒有其他的？」

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▲原PO詢問「什麼東西是知道製作過程就不敢吃了？」（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，點名聲量最高的是，「豬血糕」、「米血跟鴨血」、「絕對是豬血」；也有網友說「大腸、糯米腸」、「鵝肝，超不人道」、「百頁豆腐」、「鳳梨酥，我媽參觀觀光工廠，看製作過程加了那麼多油以後就不敢再吃了」。

也有網友直言「大部分的加工食品，你看見那些製造過程跟環境都不會想再吃了啦」、「很多糕餅甜點放很多糖、麵粉、牛油、鮮奶油、酥皮…雖然好吃，但還是盡量少吃了」、「甜點，要做到跟外面一模一樣的口感，要加超多油跟糖」、「自己做過一些點心，特別是雪Q餅，那個奶油與棉花糖讓我震撼，就再也不愛吃了」。





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