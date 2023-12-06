　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

▲▼ 麥當勞,日本東京麥當勞。（圖／達志影像／newscom）

▲日本麥當勞發生漢堡出現蟑螂的事件。（示意圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

日本麥當勞近日推出期間限定餐點「可樂餅漢堡」，有顧客特意到店內嚐鮮，沒想到吃到一半，卻從漢堡中爬出一隻活生生的蟑螂，嚇得他立刻拍照並上傳至網路。對此，麥當勞坦承是事實，並強調已經聯絡被害消費者，將會提供免費禮券作為補償。

根據J-CAST報導，一名網友11月底在社群平台公開一張照片，只見圖中一張餐巾紙攤在麥當勞餐盤上，而餐巾紙中央則是有一隻小蟑螂。當時網友發文稱，自己買的可樂餅漢堡中跑出一隻蟑螂。

▲▼日本麥當勞漢堡遭控有活蟑螂　「吃到一半爬出來」超倒胃。（圖／翻攝自X）

▲網友上傳蟑螂照。右為日本麥當勞2月發生的「漢堡夾蟑螂」事件。（圖／翻攝自X）

該名網友11月29日再度發文表示，已經與麥當勞取得聯絡，並附上與客服人員交流的信件截圖。同月30日，網友再度回報新進度稱，麥當勞打電話給他，並表示願意提供商品禮券作為補償。而原本爆料漢堡出現蟑螂的推文則在30日被刪除。

日本麥當勞公關部12月1日證實，顧客所購買的漢堡中出現蟑螂是事實，但是強調已經與顧客聯繫，並針對該個案做出後續處理，由於未能第一時間取得出問題的漢堡，因此無法對此做出其他回覆。

網友受訪時表示，當天漢堡才吃了四分之一，就突然跑出一隻小蟑螂，甚至還活跳跳地要逃跑，並跑到牆壁上，於是他連忙使用餐巾紙將蟑螂殺死。另一方面，日本麥當勞2月也曾發生類似事件，當時網友在漢堡中發現一隻蟑螂。

ET快訊
啦啦隊女神罹白內障　右眼幾乎失明
楊清順癌逝　名球評張明雄不捨：當弟弟看待
上市大廠驚傳財務危機？爆欠薪、百萬貨款　員工：高層很久沒來
快訊／外物入侵　區間車剎車不及撞上
快訊／中華隊拚全勝晉級　先發陣容出爐
吃了台灣鳳梨酥　196公分巨投生涯第3戰就完投勝
楊清順病逝　肺癌4症狀＝「腫瘤快速長大」　醫示警了
3違停緩記點　交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」
獨／日女偶像西門町遭狗咬　擔心狂犬病4次就醫...診斷結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

客機遇劇烈亂流「乘客噴飛」！天花板撞出驚人裂痕　14人受傷

加薩南部60萬難民「無處可去」！　聯合國：猶如世界末日

英國爆「百日咳」疫情！一年病例暴增250%　南韓83例比去年高出3倍

日本修法解禁大麻入藥　新增使用罪防濫用

全球11月高溫再寫紀錄　2023年確定是史上最熱1年

婚禮當晚「新娘遭酒駕撞死」！新郎悲痛辦完後事　岳母竟來爭遺產

驚悚影片！泰網美做傳統療法「燒灸」　一點火瞬間全身燃燒

男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

蘋果降速iPhone！　韓法院宣判：「造成精神損害」須賠每人1680元

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

客機遇劇烈亂流「乘客噴飛」！天花板撞出驚人裂痕　14人受傷

加薩南部60萬難民「無處可去」！　聯合國：猶如世界末日

英國爆「百日咳」疫情！一年病例暴增250%　南韓83例比去年高出3倍

日本修法解禁大麻入藥　新增使用罪防濫用

全球11月高溫再寫紀錄　2023年確定是史上最熱1年

婚禮當晚「新娘遭酒駕撞死」！新郎悲痛辦完後事　岳母竟來爭遺產

驚悚影片！泰網美做傳統療法「燒灸」　一點火瞬間全身燃燒

男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

蘋果降速iPhone！　韓法院宣判：「造成精神損害」須賠每人1680元

威剛老董是對的！記憶體走俏　11月營收重回40億大關

超強「聖誕倒數月曆」盤點　打開竟有經典香水、可愛髮飾在裡面！

AGC艾杰旭60台再生筆電贈雲林家扶　弱勢學童數位競爭力升級

屏東監理站超商OKmart進駐　民眾洽公更方便

春節備戰竟溜出營區2hrs　陸軍士官詭辯「大家都這樣」判刑2月

2隻小型犬被拋棄「緊守彼此」癡心等主人　有人靠近就嚇得逃走

兼差當直播主以為爽賺！表演系女大生淪獵物「秒背債2500萬」

陸男童臉遭狗咬爛「縫90針」　狗當場被打死「狗主人神隱中」

巴基斯坦講烏爾都語　亞錦賽受訪三方翻譯　

2024投資迎雙多！　國泰投信總座：股債大口吃

柯基宣示主權「狂ㄉㄨ」　同伴眼神死：都母的欸...

國際熱門新聞

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

懸崖邊後空翻跳「重心不穩」　跑酷男墜崖影片曝

曾中3千多萬　強運女17年後再中7億元大獎

即／印尼火山爆發　死亡數上升至22人

百度3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出14億才拿下

愛馬仕第5代預立遺囑　旗下基金會不爽了

反對一日攻頂富士山　日業者要政府擬對策

YTR自導自演墜機賺流量　遭判入獄6個月

販賣機買飲料食物中毒　切開發現滿是蒼蠅

拜登控哈瑪斯性侵殘害女性　要求釋放人質

蘋果市值超過3兆美元　美股小跌79點

人資專家曝「解僱前5大前兆」

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

更多熱門

相關新聞

蘋果電池門　韓法院判每人獲賠1680元

蘋果電池門　韓法院判每人獲賠1680元

蘋果2017年爆出「電池門」醜聞，承認在用戶不知情狀況下將舊款iPhone降速，在全球引發一連串集體訴訟，其中一起由南韓用戶提起的損害賠償訴訟6日二審獲判部分勝訴，蘋果公司須向每名受害者賠償7萬韓元（約新台幣1680元）。

大谷翔平是英雄　小學生崇拜的人排名出爐

大谷翔平是英雄　小學生崇拜的人排名出爐

划船出海失聯！日阿公「漂流3天」奇蹟獲救

划船出海失聯！日阿公「漂流3天」奇蹟獲救

史上最慘！美軍判定魚鷹機「8人全數罹難」

史上最慘！美軍判定魚鷹機「8人全數罹難」

反對一日攻頂富士山　日業者要政府擬對策

反對一日攻頂富士山　日業者要政府擬對策

關鍵字：

日韓要聞麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面