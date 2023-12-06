大谷翔平是英雄！日小學生「崇拜的人」排名出爐　爸爸地位不保

▲日本小學生們崇拜大谷翔平，讓爸爸們的地位不保。（翻攝自Los Angeles Angels臉書）

圖文／鏡週刊

日本出版社倍樂生（ベネッセホールディングス）開設線上課程，提供給小學生學習及生活方面的支援，自2020年起都會針對參與該課程小學生進行問卷調查，近日2023年調查結果出爐，其中「崇拜的人」排行榜中，棒球巨星大谷翔平首次上榜，第6名的成績還比「爸爸」還要高，投給大谷翔平的小學生直呼他是「大家的英雄」。

倍樂生在今年11月10日至26日，針對參與線上課程的小學三至六年級共1萬8,802人進行問卷調查，其中女性1萬2,859人、男性4,728人、性別未答及其他1,215人，近日調查結果出爐。

「崇拜的人」前10名依序為朋友、媽媽、《我推的孩子》星野愛、學校老師、男團Snow Man、大谷翔平、網路人氣男團草莓王子、爸爸、團體Ireisu、葬送的芙莉蓮。大谷翔平是自2020年開始調查以來首次上榜，受到小學生推崇的原因，除了他在棒球方面的成就外，態度也很友善，還有人大讚他是「大家的英雄」「給了很多人勇氣跟感動」。

未來想從事的職業中，女孩們前3名依序為藝人、漫畫家或插畫家或動畫師、YouTuber；男孩們則為YouTuber、棒球選手、足球選手。至於今年印象最深刻的新聞前10名依序為戰爭、傑尼斯事務所相關、大谷翔平選手的活躍、草莓王子初登紅白歌唱大賽、全國各地的熊出沒、WBC日本優勝、阪神優勝、物價高日幣貶值、大麻軟糖問題、將棋職業棋士藤井聰太達成8冠（史上第一）。

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