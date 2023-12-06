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男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」怒：要多不尊重人？

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲原PO透露，男友性慾很強。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

即使是情侶也應該尊重彼此的身體界線。一名女網友抱怨，男友性慾很強，常常睡一睡就想要恩愛，幾乎每次見面，2人都會發生關係，但她明確表明在睡覺時硬來等同性侵。後來對方進步不少，不過近日對方又忍不住，她醒來發現自己被壓著搖，直呼「感覺超級差！」

原PO在Dcard發文表示，男友性慾很強，就連睡覺的時候，只要「性致」一來也會忍不住想要恩愛，2人幾乎每次見面都會愛愛，她清醒時也都會盡量配合，不過因為不喜歡睡眠被中斷，因此有警告，「睡覺中這樣做其實等同於性侵」，如果真的不想要親密接觸，也都會明確說「今天不想愛愛」，可是對方表面上答應，最後還是會精蟲衝腦，雙方為了此事爭吵了好幾次。

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原PO透露，2人認真溝通後，後續男友終於做出改變，只要她說不，對方就會堅守那條線，也不會打擾她睡覺。不過近日男友又故態復萌，她已經表明不想愛愛，「但（男友）又在半夜睡覺的時候碰我，醒來看到自己被壓在下面搖，那感覺超級差的」，也怒吼「到底要多不尊重人？」

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO抱怨男友的行為。（示意圖／記者周亭瑋攝）

不少人看到後紛紛表示，「情趣就算了，都說好不要了還偷弄，有夠白目」、「性愛還是要兩個人你情我願啦…他這樣很不尊重你，更何況答應了，基本上以後不是分房就是分手了吧？」「這已經是把你當作洩慾工具了，一點也不尊重你的感受，這次不分手，相信我，以後還是會發生同樣的問題」、「這算是不尊重的一種欸，不管性慾有多高，都需要尊重另一半的想法吧」、「你男友是謎片看太多吧」。

也有網友反問，「那你有要分手嗎？」「所以不分手嗎？抱怨後還是繼續在一起，那有什麼用」、「說分手也不可能會分，所以繼續維持原狀結案」。事後原PO回應，因為這種狀況發生很多次了，所以這次決定要分手，也希望如果有人遇到同樣的事情，不要因為對方是深愛的另一半就忍氣吞聲。

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