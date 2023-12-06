酒店妹拒復合！恐怖男拿剪刀恐嚇性侵　她傳訊求救母急報案

▲2名酒店妹遭黃男威脅性侵，二審判決出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／台北報導

黃姓男子去酒店消費後與接待他的酒店妹交往，之後酒店妹想要分手，黃男威脅恐嚇，並用剪刀威脅同歸於盡後性侵，高等法院依照強制性交罪4罪，各判5年、5年、5年6月、6年，傷害罪6月、強制罪4月；另一名酒店妹也遭黃男恐嚇性侵，高院依攜帶兇器強制性交罪2罪，各判7年6月、7年8月。兩案合併應執行有期徒刑12年6月。

判決書指出，黃男去酒店消費時認識一名酒店妹（A女），酒店妹離職後，與黃男用微信維持聯繫，2人因而於2022年9月底左右開始交往，但因個性不合、酒店妹欲分手等問題發生爭執，黃男同年10月22日去找酒店妹，並毆打她且強制性交得逞。

同年10月26日，2人再次發生爭執，黃男房間上鎖，並持剪刀在酒店妹臉龐遊走，稱要將酒精淋在身上與酒店妹同歸於盡，又接續徒手毆打、腳踹酒店妹手臂及勒脖子，又以房內iPhone充電線勒住酒店妹脖子，最後酒店妹被迫同意繼續交往，黃男才願意讓酒店妹返家。

同年11月1日至11月3日，酒店妹留宿在黃男住處，黃男恐嚇：「我知道妳家在哪裡，不要以為我不敢做出傷害妳的事，要找人打妳家人並開視訊給妳看，隨時可以傷害妳家人」，使酒店妹害怕，遭黃男強制性交。

酒店妹表示，同年11月5日凌晨透過微信，傳送想分手的訊息，黃男假意同意，佯稱之後仍可以工作關係相處，且可以讓她可擔任其黃金買賣生意之合夥人，過幾天後黃男傳訊給她，說要一同外出接洽生意合夥人，沒想到碰面後遭黃男恐嚇，已經花錢找混混到她家門口守候，如果不復合就找人傷害她的家人，之後又被黃男性侵，且被控制行動2天，之後付27萬元，並約定會再返回黃男住處才順利離開。

酒店妹同年11月14日下午前往黃男，又被黃男威脅遭性侵，最終不堪精神上之折磨，於同月22日傳送訊息向母親求救，請求母親至黃男住處將她帶離，酒店妹父母因此察覺有異報警處理。

另名酒店妹（B女）指控，2022年12月25日結束服務後，黃男藉口身體不舒服為，要求她送其至住處房間，黃男將房間房門反鎖，並持剪刀2把，架住她脖子，恐嚇：「不可以發出任何聲音，不是妳死就是我死」，並性侵得逞。同年12月26日，黃男又點她出場，因怕黃男有黑道背景而仍赴約，結果又遭性侵，後來趁隙以手機向經紀人求救，經紀人報警後才得救。

高等法院審理後，A女部分，依照強制性交罪4罪，各判5年、5年、5年6月、6年，傷害罪6月、強制罪4月；B女部分，依攜帶兇器強制性交罪2罪，各判7年6月、7年8月。合併應執行有期徒刑12年6月。