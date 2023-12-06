　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登控哈瑪斯「性侵女性」切下身體部位殺害　籲速釋放人質

▲▼「哈瑪斯」宣布推遲第二輪人質釋放，直到以色列遵守承諾。（圖／路透）

▲拜登稱，「有通報說女性遭到強暴，且是一再被強暴，她們還活著的時候身體遭切割殘害，過世後遺體遭褻瀆」。（圖／路透）

中央社波士頓5日綜合外電報導

美國總統拜登今天引述生還者和目擊者說法表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日突襲以色列南部期間，一再強暴女性並切下她們身體部位。拜登並呼籲哈瑪斯儘速釋放其餘人質。

路透社報導，拜登在波士頓（Boston）一場政治募款活動發表演說時表示，哈瑪斯（Hamas）突襲以色列期間做出「難以想像的殘酷行為」，且相關報導於過去數週浮上檯面。

拜登說：「有通報說女性遭到強暴，且是一再被強暴，她們還活著的時候身體遭切割殘害，過世後遺體遭褻瀆。哈瑪斯恐怖分子讓女性和女孩們受盡痛苦折磨，接著再殺了她們，這令人震驚。」

拜登敦促國際組織、民間社會和個人「全面性」譴責性暴力。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，據以色列統計共造成1200人喪生、240人被擄為人質。而這段期間女性慘遭強暴、性暴力和身體殘害的情事，英國廣播公司（BBC）今天報導說，該公司已看見並聽取了相關證據。

幾名收拾和辨識這場攻擊行動中受害者遺體的人士告訴BBC，他們看到了多個性侵跡象，包括骨盆骨折、瘀青、割傷和撕裂傷，受害者包括孩童、青少年和長者。

一位化名「證人S」的女性在影片中模仿攻擊者的動作，指攻擊者抱起一名受害者，然後把這名受害者傳給另一名攻擊者。

證人S說：「她還活著，背部在流血。」並詳細描述攻擊期間，男人們是如何割下受害者的身體部位。她說：「他們割下她的乳房，然後丟到街上。他們在玩弄它。」

10月7日攻擊案發後，以色列警方逮捕了數百人，現正調查這些人當中有一部分可能犯下性犯罪。以色列司法部曾表示，「受害者被折磨、肢體虐待、強暴、活活燒死和肢解」。

對此，哈瑪斯在通訊平台Telegram上發表聲明，譴責拜登「企圖不實指控」哈瑪斯戰士在10月7日攻擊期間犯下性暴力和強暴。

哈瑪斯表示，以色列仗著美國支持在加薩犯下戰爭罪行，拜登如今加入以色列掩飾經過並誤導輿論。

以色列昨天在紐約聯合國總部舉行一場活動，聚焦10月7日攻擊期間女性遭受的性暴力。以色列對聯合國就這起攻擊事件的反應多所批評。

拜登今天把上週延長以哈休戰協議破局一事，歸咎在哈瑪斯身上，說這個武裝組織「拒絕釋放剩餘的年輕女性」人質，是談判破裂主因。

以哈11月底曾達成暫停交火協議，期間以色列暫停對加薩進行報復性軍事行動，並看到哈瑪斯釋放100多名人質。協議本月1日到期後，以色列軍方已重新展開對加薩走廊的戰鬥行動。

拜登在募款期間表示：「仍遭哈瑪斯挾持的人質必須立即與家人團圓。我們不會罷休。」

ET快訊
正妹超商實習　遭銬住脫衣：我是不是可以摸你奶奶了
LIVE／Toyz二審宣判！唐禹哲元配「女星被點名」　吳欣盈
快訊／民進黨議員酒駕肇事　請辭黨部主委
統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT抓9重點：被摸頭？
要查電競協會！　體育署長：扣減補助款
今天限定！　珍珠鮮奶茶買1送1
逢甲商圈「32年人氣老店」熄燈！　饕客一片哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

二寶爸突然倒血泊中死亡　警調查凶殺案發現他離奇被「項鍊割喉」

撿貝殼「竄出劇毒海怪」！他被藍環章魚螫一口　差點死在家人面前

拜登控哈瑪斯「性侵女性」切下身體部位殺害　籲速釋放人質

死亡生日趴！　26歲男狂歡一半「遭閃電擊中」當場斃命

房東變態兒浴室藏手機　女房客住1個月收到自己「被偷拍洗澡照」

大量童屍炸飛掛樹上！　奈及利亞軍機「誤轟平民」釀85死

以色列總理稱「不可能現在把所有人質帶回家」　家屬氣炸

印尼火山噴發「他慘遭飛石打斷腿」　渾身燒傷苦等8小時才獲救

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

拜登親吐：若川普未再度參選　不一定會競選連任

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

二寶爸突然倒血泊中死亡　警調查凶殺案發現他離奇被「項鍊割喉」

撿貝殼「竄出劇毒海怪」！他被藍環章魚螫一口　差點死在家人面前

拜登控哈瑪斯「性侵女性」切下身體部位殺害　籲速釋放人質

死亡生日趴！　26歲男狂歡一半「遭閃電擊中」當場斃命

房東變態兒浴室藏手機　女房客住1個月收到自己「被偷拍洗澡照」

大量童屍炸飛掛樹上！　奈及利亞軍機「誤轟平民」釀85死

以色列總理稱「不可能現在把所有人質帶回家」　家屬氣炸

印尼火山噴發「他慘遭飛石打斷腿」　渾身燒傷苦等8小時才獲救

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

拜登親吐：若川普未再度參選　不一定會競選連任

鋼琴家吉爾特伯格攜手指揮吳曜宇 開獻藝拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲

《間諜家家酒 劇場版》台灣將推出！上映日、大綱、預告一次看

Toyz上訴被打槍理由曝光　「運輸又販賣」60萬毒品！嚴重危害社會

好奇喵湊去聞老狗口臭　「嘴開開瞇眼崩潰」被封新版迷因！

2年前用塑膠袋撈回家！　溼淋淋小貓「V臉→圓臉」最愛小窩仍是它

1200萬用戶注意！「LINE Pay好行銷」上線　擴大平台效益

趙岱新鬆口婚宴進度！　產後首露面「甜誇老公這舉動」

台南透天半年賣不掉　狂貼12個「售」字！再加碼「降價了」

李沃牆／解讀經濟數據宜「見林又見樹」

攻城獅「洋將荒」救命！　找前SBL璞園舊將霍立飛加盟

國際熱門新聞

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

懸崖邊後空翻跳「重心不穩」　跑酷男墜崖影片曝

即／印尼火山爆發　死亡數上升至22人

百度3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出14億才拿下

愛馬仕第5代預立遺囑　旗下基金會不爽了

反對一日攻頂富士山　日業者要政府擬對策

YTR自導自演墜機賺流量　遭判入獄6個月

蘋果市值超過3兆美元　美股小跌79點

美參謀長聯席會副主席：堅定挺以烏台灣　國會可資助

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

日本擬鬆綁國防裝備移轉規範　不具殺傷力裝備可出口

販賣機買飲料食物中毒　切開發現滿是蒼蠅

菲巴士行經「殺手彎道」墜崖釀28死

倫敦驚爆槍擊案！　1女性死亡2人受傷

更多熱門

相關新聞

以總理稱「不可能把所有人質帶回」被罵爆

以總理稱「不可能把所有人質帶回」被罵爆

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日與內閣成員、獲釋人質、仍被關押人質的家屬見面，但他期間明確提及「不可能現在把所有人質帶回家」的發言點燃家屬心中怒火，場面火爆。

持剪刀恐嚇性侵2酒店妹　惡狼判12年半

持剪刀恐嚇性侵2酒店妹　惡狼判12年半

錢莊業者性侵孝順孫女　判刑定讞

錢莊業者性侵孝順孫女　判刑定讞

趁女友吃安眠藥熟睡…噁男「玩下面」還拍片G了

趁女友吃安眠藥熟睡…噁男「玩下面」還拍片G了

深入加薩南部大城　以軍：交戰最激烈一日

深入加薩南部大城　以軍：交戰最激烈一日

關鍵字：

哈瑪斯人質女性性侵加薩以色列以巴衝突

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

超商今天美式、拿鐵買6送6！

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面