拜登控哈瑪斯「性侵女性」切下身體部位殺害　籲速釋放人質

▲拜登稱，「有通報說女性遭到強暴，且是一再被強暴，她們還活著的時候身體遭切割殘害，過世後遺體遭褻瀆」。（圖／路透）

中央社波士頓5日綜合外電報導

美國總統拜登今天引述生還者和目擊者說法表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日突襲以色列南部期間，一再強暴女性並切下她們身體部位。拜登並呼籲哈瑪斯儘速釋放其餘人質。

路透社報導，拜登在波士頓（Boston）一場政治募款活動發表演說時表示，哈瑪斯（Hamas）突襲以色列期間做出「難以想像的殘酷行為」，且相關報導於過去數週浮上檯面。

拜登說：「有通報說女性遭到強暴，且是一再被強暴，她們還活著的時候身體遭切割殘害，過世後遺體遭褻瀆。哈瑪斯恐怖分子讓女性和女孩們受盡痛苦折磨，接著再殺了她們，這令人震驚。」

拜登敦促國際組織、民間社會和個人「全面性」譴責性暴力。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，據以色列統計共造成1200人喪生、240人被擄為人質。而這段期間女性慘遭強暴、性暴力和身體殘害的情事，英國廣播公司（BBC）今天報導說，該公司已看見並聽取了相關證據。

幾名收拾和辨識這場攻擊行動中受害者遺體的人士告訴BBC，他們看到了多個性侵跡象，包括骨盆骨折、瘀青、割傷和撕裂傷，受害者包括孩童、青少年和長者。

一位化名「證人S」的女性在影片中模仿攻擊者的動作，指攻擊者抱起一名受害者，然後把這名受害者傳給另一名攻擊者。

證人S說：「她還活著，背部在流血。」並詳細描述攻擊期間，男人們是如何割下受害者的身體部位。她說：「他們割下她的乳房，然後丟到街上。他們在玩弄它。」

10月7日攻擊案發後，以色列警方逮捕了數百人，現正調查這些人當中有一部分可能犯下性犯罪。以色列司法部曾表示，「受害者被折磨、肢體虐待、強暴、活活燒死和肢解」。

對此，哈瑪斯在通訊平台Telegram上發表聲明，譴責拜登「企圖不實指控」哈瑪斯戰士在10月7日攻擊期間犯下性暴力和強暴。

哈瑪斯表示，以色列仗著美國支持在加薩犯下戰爭罪行，拜登如今加入以色列掩飾經過並誤導輿論。

以色列昨天在紐約聯合國總部舉行一場活動，聚焦10月7日攻擊期間女性遭受的性暴力。以色列對聯合國就這起攻擊事件的反應多所批評。

拜登今天把上週延長以哈休戰協議破局一事，歸咎在哈瑪斯身上，說這個武裝組織「拒絕釋放剩餘的年輕女性」人質，是談判破裂主因。

以哈11月底曾達成暫停交火協議，期間以色列暫停對加薩進行報復性軍事行動，並看到哈瑪斯釋放100多名人質。協議本月1日到期後，以色列軍方已重新展開對加薩走廊的戰鬥行動。

拜登在募款期間表示：「仍遭哈瑪斯挾持的人質必須立即與家人團圓。我們不會罷休。」