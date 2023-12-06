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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

穿學生服合體「萬老師」黃捷高喊：我要進國會　郭倍宏嗆先提政見

▲▼合體麻辣鮮師萬老師！黃捷高喊：我要進國會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷合體麻辣鮮師萬老師，六合夜市拜票掃街。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市第六選區立委參選人黃捷，（5）日晚間特別打扮成經典台劇《麻辣鮮師》的觀三甲學生，與「萬老師」郭昱晴合體現身六合夜市，2人也仿照劇中場景高喊「我要進國會！」現場引來許多民眾圍觀。但同選區對手、喜樂島立委參選人郭倍宏則諷刺表示，「有人半條政見提不出來，整天搞花絮、找俊男美女助選，就靠這個上媒體」。

萬老師郭昱晴稱讚，黃捷是她輔選以來首位這麼精心還原劇中角色的候選人，裡面學生真的是這樣穿，說黃捷穿這套制服非常適合，是「最認真的學生」。民眾爭相與兩位高人氣候選人簽名合照，也有人拿棒球、衣服、帽子來簽名，擠爆六合夜市。

▲▼合體麻辣鮮師萬老師！黃捷高喊：我要進國會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃捷合體萬老師，2人高喊：我要進國會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼合體麻辣鮮師萬老師！黃捷高喊：我要進國會。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，《麻辣鮮師》是七、八年級生共同的青春校園劇回憶，她自己就是八年級，且這個族群正好是此次大選最關鍵、最需要催票的對象，黃捷希望除了喚起觀眾的回憶，也要讓大家看到萬老師投身政治、挺台灣的熱忱，期盼能帶動民進黨的總統、區域立委及政黨票的投票率，呼籲年輕人站出來投票。

黃捷笑說，預告發出後，網友特別敲碗「少了黃主任」，因此她馬上找競選總幹事簡煥宗議員來客串，想不到出乎預料的還原度超高，連萬老師都驚呼不已，想起以前拍戲的回憶。 兩位候選人現場開口合唱一段經典主題曲，唱的歌詞是「像這樣的愛情讓我苦惱，總一個人又哭又笑」，氣氛歡樂。

▲▼合體麻辣鮮師萬老師！黃捷高喊：我要進國會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷合體麻辣鮮師萬老師。（圖／記者賴文萱翻攝）

兩人也仿照劇中場景，在立法院佈景前，拿大聲公高喊「我要進國會！」，用還原度超高的方式，重現經典場景，也宣示進國會的決心，現場效果十足。 

而同選區對手、喜樂島立委參選人郭倍宏對此嗆聲，「有人半條政見提不出來，整天搞花絮、找俊男美女助選，就靠這個上媒體，我每天還在傻傻端政見牛肉。我的牛肉政見真澎湃，各位鄉親甘嘸注意看？Google 一下新聞就看得到喔」。

郭倍宏指出，如果只是靠搞笑、搞花絮，不務正業，就能當選國會議員，他也折服了，原來高雄的選民只需要搞笑藝人為高雄代言。

▲▼高雄市第六選區立委候選人陳美雅、黃捷、郭倍宏 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市第六選區立委參選人陳美雅、黃捷、郭倍宏 。（圖／記者賴文萱翻攝）

他也預測，這次總統大選年輕人選票將大幅滑落，ㄧ來因為年輕人教主民眾黨主席柯文哲選情不佳，年輕人消極出門投票。二來，沒有打抗中保台牌，沒有「芒果乾」，年輕人沒有出門投票的誘因。 因此，結論是，無論是不是搞笑藝人或政治網紅選立委，這次都不會佔到便宜，他們的受眾不出門投票，玩再多搞笑梗也是枉然。

郭倍宏直言，年輕人返鄉投票潮？用夢的比較快。沒有高舉「不投票就會亡國」的芒果乾，年輕人要忙的事很多，投票是最後一個順位工作。

最後，他也奉勸只會玩貓、賣萌、搞笑的政治網紅，腳踏實地較重要，到現在還沒有聽過妳提出一條政見，可以開始提了嗎？

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