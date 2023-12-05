日做19hrs把媳婦當奴僕！彰化醬油老廠已成大樓　昔員工憶善人董座

▲ 醬油廠老董捐蓋靜修路與莒光路的澹泊橋。（圖／邱美都老師攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市一間老牌醬油廠爆出媳婦被當僕人不當對待，忍隱40年才訴請離婚，消息傳出後，附近鄰居有些也是老員工得知後，都相當不可置信，回憶起醬油廠當年就是員林市地標，位在未遷址前的員林國小旁，就連莒光路與靜修路間陸橋也是老董捐蓋，但在關廠後，還有幾個老員工及後代都還居住在原址，對廠方對待紛紛感念不已。

▲鄰長居住地附近就是醬油廠原址。

該間醬油廠董事長兒子遭媳婦指控壓榨她負擔家務、照顧子女及侍奉公婆，還要負責醬油廠的生產、製造及行政工作，每天都是清晨4點起床、深夜11點後才能休息，但身為父親者，卻拒繳納兒子註冊費，甚至兒子還曾於2002、2003年間親眼目睹爸爸帶著小三回家同床共枕，不得已之下，於1998年6、7月間帶兒子離家，至台中找工作，獨自扶養兒子直至成年，被法院判准離婚。

▲1960年代該間醬油製作廠。（圖楊銘欽老師翻攝）

關於少董對媳婦的種種苛刻對待，在傳回老員工耳中都覺得不可置信，有人說「老董對待員工像家人」、「疼媳婦更是出名」，若聽到有員工經濟不好，也會多補貼家用，不過他家人有的過世，都已經搬離現址，大樓林立的背後，敘說著一段光榮的過去。

▲里長指大樓後方空地仍是醬油廠子孫共同持有。

當地連任7屆的里長說，這間醬油廠，曾陪伴員林人走入極盛時期，創始人是永靖人，醬油廠於1933年遷到員林街，二 戰後才將工廠更名為醬油廠，並首創以機械自動化經營，將觸角行銷到國外，經濟起飛的60年代曾與台北鮮大王、西螺丸莊並列為台灣三大醬油廠。

▲1960年代國校師生參訪醬油廠。（圖楊銘欽老師翻攝）

里長說，老董在世時經常鋪橋造路，為善助人，包括莒光陸橋、還有靜修路的路橋，也都是他出資蓋建，盛極一時，但他過世後，子孫陸續離開，到外縣市另起爐灶，有的當醫生，當年的廠址，現在都成為民宅，甚至蓋起大樓，如今能看到的，只有剩下一塊被圍起來雜草叢生的空地。這塊空地一度成為髒亂點，公所清潔隊在網外掛一張禁倒垃圾的警告標語，令人不勝唏噓。

▲這塊空地雖有鐵絲網圍籬但雜草叢生。