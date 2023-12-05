國3彰化段「砂石車變火球」！駕駛整罐滅火器噴完...上周才保養

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號北向196.6公里處彰化系統路段，5日中午1時許發生火燒車事故，1輛砂石車駕駛發現車子引擎冒火，緊急停靠路肩，駕駛下車拿滅火器滅火，但火勢一發不可收拾，整輛車竄出猛烈火勢。駕駛驚嚇之餘說，車才開4年「上星期才保養」，沒想到發生火燒車，所幸身體僅受輕微擦傷平安逃離。至於詳細起火原因，仍待進一步釐清。

▲國道3號196K火燒車，駕駛表示上星期才保養。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

國道第七公路警察大隊指出，經初步了解，48歲全姓駕駛砂石車行經該路段時，驚覺車輛有異常，立即停於外側路肩待援，車輛隨即起火燃燒，本事件發生後一度影響中線車道、外側車道及路肩行車視線，立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣本局及高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，火勢撲滅後續交由台中市消防局鑑識調查。

全姓駕駛驚嚇的說，車上載著砂石，從花壇要去大雅，行經到北向196.6公里時，突然聽到「碰」一聲，立即將車停靠路邊，沒想到因此冒出火花，趕快下車拿滅火器，但滅火器很快就噴完了，立即求救，懷疑是「引擎故障」著火，但車子才開4年，上星期才保養，怎麼會發生火燒車意外，令他難以置信，所幸身體只有輕微擦、撞傷。

國道警方提醒用路人，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。