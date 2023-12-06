美援助烏克蘭經費「年底前恐用罄」　白宮預算局長：我們沒錢了

▲白宮職掌預算單位的官員楊恩（Shalanda Young）警告，美國援助烏克蘭的資金將在2023年底前用罄。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

白宮管理及預算局局長楊恩（Shalanda Young）致函美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）警告，美國政府援助烏克蘭的資金將見底，加上俄羅斯的持續攻擊，若國會再不採取行動審批新的預算案，幾乎就快沒有時間了。她警告，今年年底前恐耗盡援助資源，也無法從美軍庫存中提供軍備。

據路透社、衛報報導，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美國國會已批准政府向烏克蘭提供超過1100億美元援助，但自共和黨1月從民主黨手中拿下眾議院控制權之後尚未批准任何資金。行政管理及預算局（Office of Management and Budget）楊恩在白宮發布的信函中明確表示，「沒有任何神奇魔壺可變出資金來滿足此刻需求。我們沒錢了，且幾乎沒有時間。」

▲楊恩認為，美國的援助對烏克蘭來說至關重要。圖為烏克蘭士兵使用蘇聯製的BM-21「冰雹」火箭砲發動攻擊。（圖／路透）

楊恩表示，「如果國會不採取行動，到今年年底，我們將耗盡資源，無法為烏克蘭採購更多武器和裝備，也無法從美國軍事庫存中提供裝備。」她強調，若無法提供更多資金援烏，「烏克蘭將在戰場上受創，不僅使烏克蘭現有成果面臨風險，還會增加俄羅斯軍事勝利的可能性。」

楊恩在信中解釋，截至11月中旬，美國國防部所收到623億美元款項中現已使用了97%，國務院則完全用罄所收到的47億美元援烏經費。另外，用於對烏克蘭的經濟和民事安全（例如排雷）等援助的272億美元，以及100億美元的緊急人道援助資金，均已用完。楊恩說，儘管美國的盟友加強對烏克蘭的支持，但美國的支持至關重要，是其他國家無法取代的。

▲拜登提出的國家安全預算案在國會卡關。圖為烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）大樓遭俄軍火箭攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

拜登政府今年10月向國會提出1060億美元國家安全預算案，包含援助烏克蘭對抗俄羅斯，幫助以色列對抗巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas），另外也涉及邊境安全、印太盟友經費等一籃子計畫，但國會兩黨對相關經費撥款意見分歧。

楊恩在信函的最後重申，「我們沒有錢支持陷於這場戰鬥中的烏克蘭。這不是明年的問題。幫助民主的烏克蘭對抗俄羅斯侵略的時間就是即刻當下。現在該是國會採取行動的時候了。」