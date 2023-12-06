五月天遭疑假唱　陸官媒發聲：「5首歌」唱得有問題

▲五月天被質疑假唱。（圖／翻攝自微博／五月天）



記者蔡紹堅／綜合報導

五月天被質疑在中國大陸假唱，中共官媒《人民日報》5日下午發出評論，提到「某知名樂團」12首歌中5首歌唱得「有問題」，並強調「抵制假唱，堅持真唱」是音樂工作者的基本職業操守，「真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分。」

評論中提到，12首歌，5首唱得「有問題」，近日有網友在分析音頻後質疑，某知名樂團上海演唱會部分歌曲，有假唱的情形，目前屬地文化市場稽查部門已介入調查，「是真唱，還是假唱，相信會有科學，客觀的調查結果」

評論中指出，由此引發的對假唱問題的關注與討論，值得各方深思，抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守，「演唱會觀眾眾多，票價不菲，真情真唱，加上臨場發揮，即興互動，是現場演唱的獨特魅力。」

評論中強調，演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任，「對於觀眾的合理質疑、投訴意見，演唱會的表演者、主辦方，均須加以正視，做到有則改之，無則加勉。」

評論中還稱，文化主管機關也要加強監管，讓假唱行為無所遁形，「真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分，也是演藝明星擁有市場號召力的基石。」

該篇評論發表之後很快引起大量討論，截至6日上午已經有近兩萬條的留言，大部分都在批評假唱，包含「有則改之，無則加勉！」「抵制假唱，堅持真唱！」「墊音也屬於假唱，必須全開麥真唱！」

對於假唱的相關質疑，「相信音樂」4日發出嚴正聲明，強調「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為」，並表示正在積極配合調查，「請大家相信五月天，相信音樂！」