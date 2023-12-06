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大量童屍炸飛掛樹上！　奈及利亞軍機「誤轟平民」釀85死

▲▼奈及利亞總統蒂努布（Bola Tinubu）。（圖／路透）

▲奈及利亞總統蒂努布（Bola Tinubu）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

奈及利亞一架軍事無人機3日在執行任務時，誤將正在慶祝穆斯林節日的人群當成武裝分子，並對其發動空襲，導致至少85名平民無辜喪命、66人受傷，其中包含婦女與兒童，許多兒童的屍體更是被炸飛至樹上與屋頂。總統蒂努布（Bola Tinubu）5日下令對此一事件展開調查。

根據《路透社》報導，距離奈及利亞首都阿布賈（Abuja）約163公里的卡杜納（Kaduna）3日發生大規模空襲事件，導致至少85名平民死亡，66人受傷住院，而經過調查，發動空襲的並非他人，正是奈及利亞軍方。

卡杜納西北部與中北部長期動亂，民兵團在森林深處設立據點，並透過襲擊村莊、搶劫以及綁架，來換取贖金，因此奈及利亞軍方經常使用空襲方式打擊當地武裝分子，然而卻也多次造成平民無辜遭受波及。

3日當天正逢穆斯林節日，當地民眾群聚一堂歡慶節日，怎知當晚9時卻聽到一聲巨大的爆炸聲響，嚇得所有人立刻鳥獸散，試圖躲到安全的地方避難，但已經有數十人遭受波及死亡與受傷。大約30分鐘，又發生了一次爆炸，導致更多人死亡。

倖存者謝胡（Musa Shehu）表示，他的2名妻子被炸死，最小的女兒受傷住院。他回憶起現場慘況稱，「許多兒童的屍體被炸飛到屋頂與樹上。」由於死亡人數太多，村民只能使用裝糧食的麻布袋當作屍袋。另一名倖存者巴拉（Shehu Bala）表示，至少有4個村莊被波及，他們清點了97具屍體，大多數是婦女與兒童。不過此一數據與當局所公開的死亡人數有差距。

奈及利亞國家緊急事務管理局公布的官方死亡人數為85人，傷者66人。陸軍參謀長拉巴結（Taoreed Lagbaja）親自到訪村莊，並為空襲行動道歉，同時也承諾將由政府支付傷患的醫療費用。

軍方發言人恩瓦秋庫烏（Onyema Nwachukwu）說，空中巡邏部隊當天觀察到群聚的人群，但錯誤地分析他們的活動模式，誤將這群人判定成武裝分子，因此才會派出無人機發動攻擊。

總統蒂努布5日下令徹查該起事件，同時透過聲明表示，「這是一起非常不幸、令人不安與痛苦的事件」。

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