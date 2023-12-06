販賣機買飲料喝到食物中毒！　切開發現「裡面都是蒼蠅」

▲買自動販賣機飲料，裡面竟然都是蒼蠅。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

有馬來西亞的民眾購買自動販賣機後，喝了四分之一開始感覺到異物，原本還想說是否因沒有搖晃因此有沉澱物，沒想到越喝越不舒服，吐出來後才發現竟然是好幾隻蒼蠅，立刻前往診所檢查，並考慮對該業者提出告訴。

綜合馬媒報導，一名網友在網路上發文指出，自己在馬來西亞雪蘭莪州人口最多的城市八打靈再也，購買了一台自動販賣機的鐵鋁罐飲料，剛開始喝的時候以為有顆粒很正常，甚至還因此搖晃，認為是喝之前沒有搖一下，沒想到越喝越怪，他大概喝了四分之一後，將飲料顆粒吐出，沒想到竟然是疑似蒼蠅的異物。

他當場嚇壞把飲料打開倒出來，發現根本就是更多的蒼蠅在飲料當中，頓時開始嘔吐，並當場前往診所就醫，醫師也轉介他到大醫院進行全身體檢。這樣可怕的經歷讓他不只可能喝下蒼蠅外，自動販賣機的飲料是否已經過期或變質也成為一大疑慮。

如今他報警並將飲料送驗，大部分網友建議他採取法律行動，為這樣的食品安全事件示警。另外也有網友分享，若買用杯子裝的販賣機飲料也要特別注意，如咖啡、奶茶等，這類的杯子也受到昆蟲喜愛，常在杯子內部停留。

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