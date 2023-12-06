　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地面部隊深入加薩南部最大城！　以色列軍方：交戰最激烈一日

▲▼大量居住在汗尤尼斯（Khan Younis）的巴勒斯坦平民在以色列軍方襲擊後被送入醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲汗尤尼斯的巴勒斯坦平民在以色列軍方襲擊後被送入醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列軍隊在停火協議結束後，大舉進兵迦薩走廊南部，以色列軍方負責人表示，在戰機的掩護之下，以軍已抵達南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）的市中心，同時與哈瑪斯武裝分子在加薩多處交戰，「我們正處於地面行動開始以來最緊張的一天。」

根據《路透社》報導，以色列南部司令部總司令芬克爾曼（Yaron Finkelman）在一份聲明中指出，在以色列戰機的掩護之下，目前地面部隊已經抵達並包圍汗尤尼斯，這也是自停火協議破局以來，對加薩最大規模的地面攻擊，「我們正處於地面行動開始以來最緊張的一天。」

▲▼以色列軍隊持續對加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）發動攻擊。（圖／路透）

▲以色列軍隊持續對汗尤尼斯發動空襲。（圖／路透）

芬克爾曼說，除了在汗尤尼斯以外，以軍也在北部賈巴利亞（Jabalia）、東部舒加艾耶（Shuja'iyya）與哈瑪斯武裝分子交火。以色列稱，賈巴利亞難民營是哈瑪斯的溫床，過去就曾對此處發起多次攻擊。

哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）表示，哈瑪斯武裝分子在汗尤尼斯的衝突中，摧毀了24輛以色列軍車，其狙擊手也擊殺與傷害了8名以色列士兵；以色列未出面證實相關消息。

▲▼以色列軍隊持續對加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）發動攻擊。（圖／路透）

▲以色列軍隊要求居民立刻前往避難所和醫院。（圖／路透）

加薩衛生部稱，以色列針對汗尤尼斯北部的迪爾巴拉（Deir al-Balah）發動攻擊，造成許多居民喪生；當地舒哈達阿克薩醫院（Shuhada Al-Aqsa Hospital）院長賈布里（Eyad Al-Jabri）也說，至少有45人死亡，但《路透社》無法核實傷亡人數。

以色列軍方5日持續在加薩南部空投新的傳單，要求居民立刻前往避難所和醫院，「別出去，外面是危險的，你們已經收到警告了。」

▲▼大量居住在汗尤尼斯（Khan Younis）的巴勒斯坦平民在以色列軍方襲擊後被送入醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯媒體辦公室指出，以色列的軍事行動造成至少1萬6248人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）在記者會中指出，在以哈戰爭爆發後60天，以色列軍隊正在佔領汗尤尼斯地區，「我們已經佔領了加薩走廊北部的許多哈瑪斯據點，現在我們正在對其南部據點展開行動。」

哈瑪斯5日也指出，在以色列停止對加薩的侵略之前，不會再進行任何談判或交換人質。

根據以色列統計，哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部造成1200人死亡，並扣押了240名人質。哈瑪斯媒體辦公室則指出，以色列在加薩的軍事行動造成至少1萬6248人死亡，其中包含7112名孩童與4885位婦女，還有數千人失蹤。

ET快訊
若五月天假唱屬實　北京律師：最慘「終身禁唱」
快訊／國3休旅車猛撞緩撞車！　橫卡2線道回堵
快訊／吃河豚中毒1死8傷　檢驗出爐
快訊／車震不倫人妻！　衛福部處長道歉了
快訊／Toyz二審結果出爐！
利息300%！　孝順孫女慘遭性侵
五月天遭疑假唱　陸官媒發聲：5首歌唱得「有問題」
高雄警帶槍跟老婆開直播！　蹺班回家曬恩愛
領1000萬現金買麥拉倫！　超哥「交車完秒轉售」原因超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

拜登親吐：若川普未再度參選　不一定會競選連任

史上最慘魚鷹機事故！　美軍判定8人全數罹難：不可能存活

販賣機買飲料喝到食物中毒！　切開發現「裡面都是蒼蠅」

立陶宛擬修法擴大「禁止軍人赴不友善國家」　中國在列

地面部隊深入加薩南部最大城！　以色列軍方：交戰最激烈一日

英外相卡麥隆上任後首度訪美　會布林肯及奧斯汀

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

反對「一日攻頂」富士山！　業者要求山梨縣政府擬對策

百度砸3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出價14億才成功延攬

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

拜登親吐：若川普未再度參選　不一定會競選連任

史上最慘魚鷹機事故！　美軍判定8人全數罹難：不可能存活

販賣機買飲料喝到食物中毒！　切開發現「裡面都是蒼蠅」

立陶宛擬修法擴大「禁止軍人赴不友善國家」　中國在列

地面部隊深入加薩南部最大城！　以色列軍方：交戰最激烈一日

英外相卡麥隆上任後首度訪美　會布林肯及奧斯汀

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

反對「一日攻頂」富士山！　業者要求山梨縣政府擬對策

百度砸3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出價14億才成功延攬

搶完陳耀訓換法朋！蛋黃酥禮盒中午12點開賣「萬人拼手速」

柯文哲稱「113年度國防預算，國軍裝備維修、操演訓練等作業維持費不增反減」？

殯葬大亨遺孀公益捐贈被控偽造文書　「支出大於收入」獲判無罪

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

喝4杯調酒上路！辣模蘿拉「後悔千百次」　提前繳清6萬酒駕罰金

五月天假唱風波燒3天！　陸官媒「真唱真彈是本分」：調查將有客觀結果

炒房收斂？大咖有新歡　商業區地價單坪「季漲」17.5萬元

尋人啟事 ! 名字有「ㄏㄨㄥˊ 字」奶茶爽喝到明年

今水氣又變多「北宜花雨勢最明顯」　明起轉乾！連2天下探14度

枋寮警關懷弱勢家庭　募集愛心物資寒冬送暖

柯基宣示主權「狂ㄉㄨ」　同伴眼神死：都母的欸...

國際熱門新聞

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

懸崖邊後空翻跳「重心不穩」　跑酷男墜崖影片曝

即／印尼火山爆發　死亡數上升至22人

百度3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出14億才拿下

愛馬仕第5代預立遺囑　旗下基金會不爽了

反對一日攻頂富士山　日業者要政府擬對策

YTR自導自演墜機賺流量　遭判入獄6個月

蘋果市值超過3兆美元　美股小跌79點

美參謀長聯席會副主席：堅定挺以烏台灣　國會可資助

日本擬鬆綁國防裝備移轉規範　不具殺傷力裝備可出口

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

菲巴士行經「殺手彎道」墜崖釀28死

倫敦驚爆槍擊案！　1女性死亡2人受傷

結婚典禮附番號　女優：歐巴不要忘記我

更多熱門

相關新聞

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

美國官員預期以色列現階段在加薩全境的地面行動，將會持續長達數周，大約1月左右會結束，到時會降至低強度、高度地域化的戰略，將目標精準縮小在針對哈瑪斯領導人及武裝份子。

美參謀長聯席會副主席：堅定挺以烏台灣　國會可資助

美參謀長聯席會副主席：堅定挺以烏台灣　國會可資助

以色列承認：加薩平民喪生比例過高

以色列承認：加薩平民喪生比例過高

以色列下令「加薩南部」16.7萬人撤離！

以色列下令「加薩南部」16.7萬人撤離！

以軍「引爆哈瑪斯法院」　7層樓炸毀夷平地

以軍「引爆哈瑪斯法院」　7層樓炸毀夷平地

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

殭屍車停4年　女店長急尋主人超傻眼

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面