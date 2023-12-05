以色列認「加薩平民喪生比例過高」　將部署高科技地圖監控

▲加薩南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）遭以色列轟炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對哈瑪斯發動全面攻擊後，造成加薩走廊近1萬5900人喪命，其中大部分是婦女與孩童。以色列官員4日承認，加薩走廊每1個哈瑪斯戰士陣亡就有約2位平民喪命，目前以軍正試圖透過高科技地圖來避免更多平民死於砲火之下。

根據《法新社》報導，自哈瑪斯10月7日對以色列發動襲擊後，以軍的全面回擊已造成加薩走廊1萬5900多人死亡，其中大部分是婦女與孩童，平均每1個哈瑪斯戰士陣亡就有約2位平民喪命。以色列匿名高階軍官4日在一場記者會上證實，「數字大致上是正確的。」

其中一些高階軍官說，「人肉盾牌」是哈瑪斯核心戰術的一部份，「我並不是說2比1的比例還不壞，希望接下來的戰爭階段中，（這一比例）會降低很多。」

隨著以哈停火協議中斷，以色列準備朝加薩南部發動大規模攻擊，包含美國在內等盟國皆呼籲，以色列必須採取更多措施來避免平民傷亡。

以色列官員證實，他們正利用一套新的高科技測量軟體來追蹤加薩走廊內的人口流動，並適時發布疏散通知。據了解，這項系統結合了行動電話、空中監測、本地消息來源和人工智慧來進行更新，顯示加薩全境的人口集中情況。

以軍指出，這套系統已研發了8年，地圖上623個區域都用不同顏色標註，若是顯示綠色則代表該地區已有75％的人已經撤離，「我們正在努力確保我們（警告平民撤離）的努力是有效的。」

不過，聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）則懷疑，這套工具在一個通訊與電力供應時常中斷的地區是否真的有效。