以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

▲以色列地面行動擴大至加薩全境，大量坦克人員開進南部。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國官員預期以色列現階段在加薩全境的地面行動，將會持續長達數周，大約1月左右會結束，到時會降至低強度、高度地域化的戰略，將目標精準縮小在針對哈瑪斯領導人及武裝份子。

美國官員告訴CNN，以色列現階段推進至加薩南部的戰略預計於1月份結束，但在進入下一階段時，美方對於以色列會如何執行計畫感到擔憂。

美國官員指出，美方已多次在溝通中「直接且嚴厲地」警告以色列，國防軍（IDF）不能再複製先前在加薩北部採取的毀滅性策略，必須做更多預防措施，縮小平民的傷亡。

美方對以色列傳達訊息，如今隨著數以千計的平民死亡，國際輿論迅速傾向反對以色列的地面行動，時間並不站在以色列這邊，很快地將很難再以現階段模式進行任務，國際支持也會迅速消失。

美方目前為止所做過最直白了當的警告，大概是國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說的，「只有保護平民才能贏得城市戰」。

自以色列於10月展開報復行動以來，根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部統計，已有約1.6萬名巴勒斯坦人死亡。以色列方面則相信，以軍擊殺的哈瑪斯人數有「數千人」。